U ponedjeljak kreću radovi u ovoj ulici, stanari će iduća dva mjeseca do svojih domova - pješke

U sklopu „Projekta poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kaštela-Trogir“, trenutno se izvode opsežni radovi koji imaju ključnu ulogu u poboljšanju sustava odvodnje i vodoopskrbe grada Kaštela. Radovi su obuhvaćeni Ugovorom B1-1, koji nosi naziv „Izgradnja dijela sekundarne kanalizacijske i vodovodne mreže na području Kaštel Lukšića, Kaštel Starog i Kaštel Novog.“

U ponedjeljak, 10. studenog 2025.g. započinju radovi na kanalizacijskom cjevovodu oznake F30.13 u ulici Put Vlaka u Kaštel Novom. Promet će se u zoni radova odvijati prema privremenoj regulaciji prometa te će djelomično biti onemogućen prolaz vozilima.

Tijekom izvođenja radova stanarima će se omogućiti pješački pristup objektima.

"Molimo za razumijevanje tijekom izvođenja radova. Planirano trajanje radova navedene dionice je 2 mjeseca". poručuju iz ViK-a.

Izgradnjom podsustava Kaštela, Trogir, Seget, Okrug i Slatine u potpunosti će se realizirati ovaj vrijedan projekt kojim će se vodoopskrbna mreža na području Kaštela, Trogira i Čiova proširiti na dodatnih 7.700 stanovnika (2.548 priključaka) povećavajući stopu priključenosti na Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kaštela – Trogir“ sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda 99 %, dok će istodobno 32.477 stanovnika (8.613 priključaka) biti priključeno na sustav odvodnje čime će se priključenost podignuti sa sadašnjih 45 % na 97 %.

Podsjetimo, Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kaštela-Trogir ukupno je vrijedan 244,8 milijuna EUR (bez PDV-a) i sufinanciran je sa 70% bespovratnih sredstva Europske unije iz Kohezijskog fonda. Nositelj ovog Projekta je Vodovod i kanalizacija Split, a realizira ga u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije, Hrvatskim vodama, gradovima Kaštela, Trogir i Split te općinama Okrug i Seget.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.