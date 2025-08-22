U ponedjeljak kreće obnova dijela nogostupa u Splitu, pješaci se mole za oprez

U ponedjeljak, 25. kolovoza 2025. godine, započinju radovi sanacije dijela nogostupa na dvije gradske lokacije:
- Ulica Domovinskog rata – zapadni nogostup, na dionici od križanja s Dubrovačkom ulicom do križanja s Ulicom Hrvatske mornarice.
- Gajeva ulica – dio nogostupa i pješačkih površina, južna strana ulice.
Radovi će trajati približno dvadesetak dana. Mole se pješaci da poštuju privremenu prometnu signalizaciju koja će biti postavljena radi sigurnog usmjeravanja kretanja pješaka.
Radove izvodi ugovorna tvrtka za održavanje izvan kolničkih površina na području Grada Splita – Point Split d.o.o.
