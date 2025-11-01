U Podstrani služena misa povodom blagdana Svih svetih: Položen vijenac i zapaljene svijeće za pokojne

Danas je povodom blagdana Svih svetih tradicionalno služena sveta misa na mjesnom groblju Ban u Podstrani.

"Nakon svete mise položili smo vijence i zapalili svijeće za sve naše pokojne na groblju Ban u Podstrani. U tišini i molitvi prisjetili smo se svih onih koji su nas napustili, ali su svojim životom, djelima i ljubavlju ostavili neizbrisiv trag u našim srcima i u našoj zajednici", kazao je načelnik Podstrane Mijo Dropuljić.

"Također smo zapalili svijeće i ispred spomenika prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu u parku na Petrićevu, s dubokim poštovanjem prema čovjeku koji je utkao svoj život u temelje naše slobodne domovine.

Blagdan Svih svetih dan je sjećanja, molitve i zahvalnosti. To je trenutak kad se u tišini groblja, u svjetlu svijeća, sjetimo prolaznosti života, ali i vjere u vječni život. Neka nas ovaj dan potakne da čuvamo uspomenu na naše najmilije, da budemo bolji jedni prema drugima i da živimo s vjerom, nadom i ljubavlju — onako kako su nas učili oni kojih se danas s ponosom prisjećamo.

Neka im je vječna slava i pokoj vječni", poručuje.