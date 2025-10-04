U Podstrani održan skup posvećen kulturno-turističkom razvoju regije

U petak, 3. listopada, u hotelu Le Meridien Lav u Podstrani održana je radionica posvećena razvoju kulturno-turističkog proizvoda pod nazivom Poljička Republika. Cilj radionice bio je mapirati bogatu lokalnu baštinu i tradiciju te oblikovati novu viziju koja će Poljičku Republiku predstaviti kao jedinstvenu destinaciju na turističkoj karti Dalmacije.

Širok krug sudionika i bogata rasprava

Radionica je okupila predstavnike lokalne samouprave, kulturnih i obrazovnih ustanova, udruga i društava, turističkog sektora, kao i brojne entuzijaste i stručnjake iz područja povijesti, umjetnosti, arheologije i etnologije. Njihovo znanje i iskustvo pokazali su se ključnima za raspravu o mogućim smjerovima razvoja ovog kulturno-povijesnog projekta.

Program je uključivao uvodno predstavljanje, dva bloka posvećena mapiranju baštine te završnu diskusiju. Tijekom tri sata rada, u poticajnoj i suradničkoj atmosferi, sudionici su iznijeli niz prijedloga i ideja koje će poslužiti kao temelj za izradu Strateškog plana razvoja Poljičke Republike.

Radionicu su vodile Mateja Kuka Brkić i Mirna Draženović iz tvrtke Muze d.o.o., a organizirana je u suradnji turističkih zajednica Omiša, Splita, Podstrane i Dugog Rata.