U Podstrani izbio požar kraj kuće: Mještanin polio stablo naftom i zapalio ga, zadobio ozljede

Vatrogasci su brzo intervenirali i spriječili širenje požara

U ranim jutarnjim satima vatrogasci JVP Općine Podstrana zaprimili su dojavu o požaru koji je izbio u blizini jedne obiteljske kuće.

Prema informacijama s terena, mještanin je polio stablo naftom te ga zapalio, pri čemu je zadobio ozljede. Vatrogasci su brzo intervenirali i spriječili širenje požara.

"Molimo sve mještane da izbjegavaju ovakve radnje i da prije svakog paljenja obavezno obavijeste vatrogasce," poručili su iz JVP Općine Podstrana, apelirajući na odgovorno ponašanje i poštivanje protupožarnih mjera.

