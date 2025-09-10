U Podgori obilježena 83. obljetnica osnutka Partizanske mornarice

Savez antifašističkih boraca i antifašista RH, Zajednica udruga antifašističkih boraca i antifašista Splitsko-dalmatinske županije te Savez antifašističkih boraca i antifašista Makarskog primorja u Podgori su organizirali obilježavanje 83. obljetnice osnutka Partizanske mornarice.

Unatoč jugu i kiši, sudionici su se okupili ispred spomenika Galebova krila, gdje su položili vijence i cvijeće te se prisjetili uloge partizanskih mornara u borbi protiv fašizma.

U prigodnom obraćanju okupljenima istaknuto je:

– "Izuzetan arhitektonski rad, umjetničko djelo, spomenik Galebova krila nadvija se nad Podgorom, kao da je na vječnoj straži našeg malog mista. Veličanstven u svojoj jednostavnosti, a velik u svom spomenu na borbu jedne generacije protiv neprijatelja, kad se ginulo s uzvikom ‘Smrt fašizmu, sloboda narodu!’"

Naglašeno je kako spomenik podsjeća na partizansku mornaricu i njezinu borbu za slobodu i pravdu, dok su danas živi svjedoci pozvani da čuvaju ideale, vrijednosti i ljubav prema obitelji i domovini koju su borci ostavili u nasljeđe.

– "Poklonili smo se danas svim hrabrim mornarima, majci Dalmaciji, njenim ponosnim ljudima, njenim brodovima i slobodi koja nam je darovana. Na nama je da o njoj pjevamo, kao što su oni za nju ginuli. Pozdrav domovini!", poručili su organizatori.