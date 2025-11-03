U ovoj ulici dolazi do izmjene u prometovanju zbog radova na retencijskom bazenu! Evo detalja

U sklopu „Projekta poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split - Solin“, trenutno se izvode opsežni radovi koji imaju ključnu ulogu u poboljšanju sustava odvodnje i vodoopskrbe grada Splita. Radovi su obuhvaćeni Ugovorom P3, koji nosi naziv „Optimalizacija spoja sustava odvodnje sjevernog sliva s rekonstrukcijom i dogradnjom sustava vodoopskrbe i odvodnje Grada Splita“.

U utorak, 04.11.2025.g. u Solinskoj ulici započinju radovi na izgradnji retencijskog bazena RB2 (Faza 1) te prekopa ceste radi polaganja novih cijevi. Prema privremenoj prometnoj regulaciji gradilišta promet će se odvijati naizmjenično jednim trakom uz semaforsku regulaciju prometa. Planirani radovi se odvijaju sukcesuvno u više faza iz razloga što manjeg ometanja stanovništva i prometa.

Tijekom izvođenja radova zabranjuje se pješački promet u zoni planiranih radova.

Faza 1

Planirano trajanje navedenih radova je do 01.05.2026.g.

Zahvaljujemo građanima na strpljenju i razumijevanju.

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne i vrijednosti 321.282.030,49 eura. Dio prihvatljivih troškova uz iznosu od 68,01 % financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda (KF), a preostali dio od 31,29 % sufinancirat će se nacionalnim sredstvima, u što su uključena i sredstva Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.