U omiškom zaleđu veliki zahvat na važnoj prometnici: "Cilj nam je da se radovi odvijaju brže"

Na gradilištu rekonstrukcije prometnice Radmanove mlinice – Svinišće održan je terenski sastanak na kojem su ravnatelj i djelatnici Županijska uprava za ceste Split s predstavnicima izvođača obišli radove te analizirali dosadašnji tijek projekta i izazove s kojima se susreću na terenu.

Radovi se odvijaju na iznimno zahtjevnoj dionici sa serpentinama i složenom konfiguracijom terena, zbog čega su se nakon početnih zahvata pojavila nova tehnička i projektna pitanja. Na sastanku je dogovoreno da se ide u dodatna projektna usklađenja kako bi se osigurala dugoročna kvaliteta i sigurnost prometnice.

„Ovo je jedna od tehnički zahtjevnijih dionica na našem području i zato želimo da se svi zahvati izvedu temeljito i bez kompromisa po pitanju sigurnosti“, istaknuto je tijekom obilaska gradilišta.

Dogovoreno ubrzanje radova i jača organizacija

Sastanku su nazočili i predstavnici grada Omiša na čelu s gradonačelnikom Zvonkom Močićem, a jedna od ključnih tema bila je dinamika izvođenja radova. Dogovoreno je pojačanje organizacije gradilišta te povećanje resursa kako bi se radovi ubrzali u okvirima koje dopuštaju sigurnosni i tehnički uvjeti.

„Cilj nam je da se radovi odvijaju brže, ali prije svega sigurno. Zato smo s izvođačima dogovorili konkretnije korake kako bi se dinamika poboljšala“, poručili su iz Županijske uprave za ceste.

Sigurnost prometa i apel građanima

Poseban naglasak stavljen je na sigurnost svih sudionika u prometu te obvezu izvođača da se dosljedno pridržavaju privremene prometne signalizacije i mjera zaštite na radu. Građane se ujedno moli za strpljenje zbog privremene regulacije prometa i korištenja alternativnih pravaca.

„Svjesni smo da radovi stvaraju poteškoće u svakodnevnom prometovanju, ali alternativni pravci nužni su kako bi se zahvati mogli izvesti sigurno i u skladu s propisima“, poručuju nadležni, uz zahvalu mještanima na dosadašnjem razumijevanju i suradnji.

Ovim projektom rekonstruirat će se prva dva kilometra prometnice prema Svinišće, dok je projektna dokumentacija za sljedeća dva kilometra već spremna. Njihova realizacija planira se odmah po završetku ove faze radova, a Županijska uprava za ceste i Grad Omiš nastavit će aktivno pratiti tijek projekta kako bi se osigurala njegova što brža i kvalitetnija realizacija.