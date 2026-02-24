U Oklaju se održava prva dječja radionica “Moja Promina”

U subotu, 28. veljače 2026., od 10 do 12 sati u Domu kulture u Oklaju održat će se prva dječja radionica pod nazivom “Moja Promina”. Radionicu vodi Anđela Paklar, a namijenjena je svoj djeci s područja Općine Promina.

Kroz priču o planini Promini, selima, suhozidima i ljudima koji su ondje živjeli, djeca će istraživati svoj zavičaj te ga izraziti kroz crtež i boje. Organizatori pozivaju sudionike da ponesu papir, bojice, flomastere, tempere ili drugi likovni pribor.

Cilj radionice je potaknuti kod djece osjećaj pripadnosti i identiteta, upoznati ih s lokalnom prirodnom i kulturnom baštinom te ih ohrabriti na kreativno izražavanje i međusobno povezivanje.

Predsjednica udruge Ana Duga istaknula je kako radionica nije samo likovna aktivnost, već prilika da djeca zavole svoj kraj i razviju ponos prema zajednici u kojoj odrastaju. Zahvalila je Općini Promina na podršci projektu.

Radionica je otvorena za svu djecu s područja općine.