U Novu godinu sa skupljim gorivom: Evo na što posebno treba paziti

Na prvo novogodišnje poskupljenje građani neće morati dugo čekati. Kako doznaje Dnevnik Nove TV, od srijede bi benzin trebao poskupjeti za dva eurocenta, a dizel za jedan cent. A prije toga, u utorak, gorivo bi na jedan dan moglo i poskupjeti znatno više.

Nova godina i nove cijene goriva

U novu godinu uz nove cijene goriva. I to više. Je li itko iznenađen?

"Na to smo pripremljeni, na bolje ne može", izjavio je Sead, samo jedan od nezadovoljnih povećanjem cijena.

"Naučili smo to mi. Non stop poskupljenja, non stop inflacija, sve slabiji i slabiji život, skuplji, naučimo to brzo mi", tvrdi Kazimir.

Srećom poskupljenje je gotovo minimalno. Litra benzina će biti skuplja za dva centa, litra dizela za jedan pa će se njihova cijena izjednačiti. No, to će se dogoditi u srijedu, a prije toga moguće je i još jedno - jednodnevno poskupljenje.

Uredba koja ograničava cijene goriva na snazi je do 1 siječnja, a nova neće stupiti na snagu do 3. siječnja. To znači da u utorak 2. siječnja 2024. teoretski opskrbljivači gorivom mogu staviti cijene goriva kakve god žele. Stoga vozači trebaju biti na oprezu.

Benzin skuplji nego prošle godine

U odnosu na cijene s početka siječnja ove godine benzin od srijede će biti skuplji za 7 centi, a dizel 7 centi jeftiniji. U centima ne zvuči puno.

"Ne obazirem se na cijenu, a pošto je u eurima ni ne mogu zapamtiti koliko je to kuna. Sad više nikad ne znam koliko košta gorivo", rekla je Snježana.

I u euru i u kuni, iznos bi bio i veći da nema vladine regulative kojom se ograničava trgovačke marže. Iz Brisela već dugo stižu pozivi da se energetske subvencije ukinu.

"Vjerojatno će naša vlada nastojati što manje ograničavati cijene, ali u slučaju nužde će ograničiti cijene jer će potpomoći građane i gospodarstvenike koliko god može. To rade i najrazvijenije zemlje Europe premda stalno tvrde kako ne rade i svi se stalno zaklinju u tržište", izjavio je Igor Dekanić, stručnjak za energetiku.