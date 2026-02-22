U novi tjedan s nestankom struje: Dijelovi Splita, Kaštela, Podstrane, trogirskog područja i Zagore bez električne energije

Pojedini dijelovi srednje Dalmacije tijekom ponedjeljka i utorka ostat će bez električne energije zbog planiranih radova, objavio je HEP.
PONEDJELJAK, 23.2.
Mjesto: Kaštel Kambelovac
Ulica: kralja Krešimira 51-57, Pavla Radića 1-32
Očekivano trajanje:
09:30 - 12:30
Mjesto: Split
Ulica: Table 1, Mihanovićeva 1, 3, 5 i 7, Mejaši I 31, 33
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Podstrana - Grljevac
Ulica: Duge njive 5-45 i 20- 48
Očekivano trajanje:
09:00 - 14:00
Mjesto: Split
Ulica: Obala Hrv. narodnog preporoda 6,7,8 Morpurgova poljana 2 Marmontova 1,2
Očekivano trajanje:
09:00 - 14:00
Mjesto: Kaštel Stari
Ulica: Zagorski put 78, 82; Tolanac 47 do 69
Očekivano trajanje:
09:00 - 13:30
Mjesto: Zelovo splitsko
Ulica: Zelovo Splitsko
Očekivano trajanje:
09:00 - 14:00
Mjesto: Bristivica, Blizna Donja, Blizna Gornja, Mitlo, Rastovac
Ulica: Bristivica, Blizna Donja, Blizna Gornja, Mitlo, Rastovac
Očekivano trajanje:
08:00 - 16:00
Mjesto: Dragljane
Ulica: Dio ulica u mjestu Dragljane (predio Dubrave)
Očekivano trajanje:
08:00 - 12:00
UTORAK, 24.2.
Mjesto: Milešina
Ulica: Područje Milešine
Očekivano trajanje:
08:00 - 15:00
Mjesto: Split
Ulica: Vrboran 27, Mitnička 7, Osječka 3 i 10
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Prapatnica, Ljubitovica, Seget Gornji
Ulica: Prapatnica, Ljubitovica, Seget Gornji
Očekivano trajanje:
08:30 - 13:00
