Dijelovi Splita, Solina i Žrnovnice u srijedu bez struje. Evo koje ulice i u kojem terminu

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, u srijedu 19. veljače 2026. bez opskrbe električnom energijom bit će dijelovi Splita, Solina i Žrnovnice, izvijestila je Elektrodalmacija Split

U Solinu će od 8:30 do 14:00 sati zbog radova u trafostanici bez struje biti dio Put Vukšića i okolno područje.

Na području Splita planirano je više zahvata. Od 8:30 do 9:30 sati bez struje će biti Josipova 2. U terminu od 8:30 do 14:00 sati struje neće imati Vukovarska 171, Ulica Kaštelarića 24 te Hrvatske mornarice 6, dok će od 9:00 do 13:00 sati bez napajanja biti Obala hrvatskog preporoda 6, 7 i 8 te Morpurgova poljana 2.

U Žrnovnici će zbog radova u trafostanici od 7:30 do 8:30 sati bez električne energije biti dio Ulice Put hrvatskih velikana, područje oko igrališta NK Mosor i okolne lokacije.

Iz Elektrodalmacije mole građane za razumijevanje te ističu da će se opskrba električnom energijom normalizirati po završetku radova.