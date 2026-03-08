U novi tjedan s nestankom struje: Dijelovi Splita, Kaštela, Podstrane, Hvara i Brista bez električne energije

Pojedini dijelovi srednje Dalmacije tijekom ponedjeljka i utorka ostat će bez električne energije zbog planiranih radova, objavio je HEP.
PONEDJELJAK, 9.3.
Mjesto: Podstrana
Ulica: DON PETRA CARA;115-223,142-146,160-234 STROŽANAČKA CESTA 41-55 I BR.34,STJEPANA RADIĆA 2-6,1-13,PODČELINE 7-19 I BR.2
Očekivano trajanje:
08:30 - 13:00
Mjesto: Split
Ulica: BAN BERISLA OSJEČKA;16,18,20,22VIĆ;6,6A,8,10,12,14 CESTA MIRA-26
Očekivano trajanje:
08:30 - 12:30
Mjesto: Jelsa, Vitarnja
Ulica: Vitarnja
Očekivano trajanje:
08:30 - 13:00
Mjesto: Sitno Donje
Ulica: ulica Hrvatskih dragovoljaca
Očekivano trajanje:
09:00 - 10:30
Mjesto: Brist
Ulica: Pakline, Miošići, Litnoga
Očekivano trajanje:
09:00 - 13:00
UTORAK, 10.3.
Mjesto: Podstrana
Ulica: ZVONIMIROVA-81,DOM.RATA 39,39A.
Očekivano trajanje:
08:30 - 12:30
Mjesto: Split
Ulica: STJEPANA DRŽISLAVA12-14,STJEPANA SULIMANCA-5,TIJARDOVIĆEVA-24
Očekivano trajanje:
08:30 - 12:30