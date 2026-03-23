U nesreći poginuo omiljeni član društva: 'Bio je prijatelj i naš oslonac'

S neizmjernom tugom i slomljenog srca još uvijek se pokušavamo miriti s činjenicom da nas je zauvijek napustio naš dragi i dugogodišnji član Anđelko Ž., koji je jučer tragično izgubio svoj život. Teško je pronaći riječi koje mogu opisati bol i prazninu koju je ostavio iza sebe. Anđelko nije bio samo član naše udruge - bio je naša vesela nota, vedri glas, primjer hrabrosti i snage, oslonac, prijatelj i osoba koja je svojom toplinom, humorom i iskrenim osmijehom doticala svakoga od nas. Njegova prisutnost činila je našu zajednicu boljim mjestom, a njegov primjer neovisnosti i snalažljivosti bio je poticaj mnogima.

Napisali su to članovi Udruge Srce Zelina, nakon što su doznali da je u nedjelju u prometu poginuo njihov Anđelko. Kako su 24sata pisala, policija je objavila da su dojavu o prometnoj nesreći na Donjozelinskoj cesti zaprimili u 20.35 sati. Nesreću je skrivio 22-godišnji vozač Forda, koji, kako piše policija, nije prilagodio brzinu kretanja osobinama i stanju ceste.

- Prednjim je dijelom vozila naletio na stražnji dio osobnog prijevoznog sredstva-električna kolica za kretanje osobe s invaliditetom na kojima se je na stražnjem dijelu nalazio reflektirajući prsluk. Navedenim se kretao 44-godišnjak ispred osobnog automobila, sredinom kolnika u istom smjeru te je na glavi imao zaštitnu kacigu koja nije bila uredno pričvršćena - navode iz policije.

Udarac ga je izbacio iz kolica te je pao na cestu. Nekoliko sekundi kasnije na odbačena kolica naletio je 21-godišnjak koji je vozio u drugom smjeru. Cestu su zatvorili zbog očevida, a tijelo je prevezeno na obdukciju.

- Osumnjičeni 22-godišnji vozač je uhićen zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu nakon čega će biti u zakonskom roku, uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku - pišu iz policije.

- Zauvijek ćemo pamtiti njegovu vedrinu i spremnost da svoje veselje podijeli sa svima. Ostat će živ u našim uspomenama, u svakoj pjesmi, u svakoj šali, svakom susretu i u svakom trenutku koji smo kroz ove godine zajedno podijelili. U ovim nezamislivo teškim trenucima, naše misli i molitve su uz njegovu obitelj i sve koji su ga voljeli.

Dragi naš Anđelko, hvala ti na svemu. Nedostajat ćeš nam na svakoj fešti, u svakoj noti, svakom smijehu, svakom zagrljaju, svakoj fori, svakom pogledu i svakom tvoje “vidimo se”. Vidimo se uistinu dragi Anđelko tamo gdje glazba i smijeh nikada ne prestaju - pišu Srcaši.