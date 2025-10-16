U nedjelju prosvjed u Omišu: "Ne dopustimo devastaciju prostora!"

Stručnjaci i udruge iz Omiša, Dugog Rata i Podstrane 2. listopada uputili su otvoreno pismo Vladi RH u kojem traže zaustavljanje izgradnje brze ceste Dugi Rat – Omiš.

U pismu ističu da projekt ugrožava sigurnost ljudi, trajno devastira okoliš te neće riješiti postojeće prometne probleme zbog manjkave projektne dokumentacije. Građani i stručnjaci pozivaju na hitnu reviziju trase i upozoravaju da će, u slučaju ignoriranja, pribjeći i građanskom neposluhu kako bi zaštitili svoj kraj.

Građani su stoga najavili prosvjed koji će se održati ovog vikenda.

U Omišu se u nedjelju u podne organizira prosvjedna šetnja protiv devastacije lokalnog prostora i očuvanja kulturne i prirodne baštine. Inicijativu su pokrenule udruge Volim Omiš, Građanska inicijativa Spasimo ušće Cetine i Savez za Poljica, uz brojne zaljubljenike u krajolik i bioraznolikost.

Program uključuje treking, slikarsku radionicu te zabavni program za najmlađe, a cilj je okupiti Omišane i Poljičane u zajedničkoj poruci protiv neodgovornog planiranja i ugrožavanja prostora. Organizatori ističu da prosvjed nije samo znak nezadovoljstva, već i prilika da se iskaže nada za bolji i održiviji svijet.

"Omišani i Poljičani ponovno su zajedno u istoj ideji – da ne dopustimo devastaciju prostora i „čudesa“ koja nam se planski pripremaju. Pokažimo im – neplanski! Na krive su se namjerili", poručili su organizatori.