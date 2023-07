U NEDJELJU IZBORI U PODSTRANI - DP: "Podstrani su potrebne nove ideje I energija, mi smo ih spremni ponuditi"

Naši kandidati su mladi ljudi, oni su vaši susjedi koji imaju iste probleme kao i vi. Josip Vuković, Ana Zrinka Kurobasa, Dane Knezović i Ante Čaljkušić nisu profesionalni političari. Pokreće ih entuzijazam i želja za promjenama u društvu kako bi, krenuvši od Podstrane, stvorili od ove države uređeno društvo u kojem će sretno živjeti naša djeca i unuci.

Problemi koje imaju stanovnici Podstrane vezani su za komunalnu problematiku i funkcioniranje sustava vlasti na lokalnoj razini. Mi te probleme svakodnevno živimo, razgovaramo o njima i tražimo rješenja kako ih ukloniti. Naši problemi počinju doslovno od trenutka kada stupimo na ulicu koja je puna rupa, od trenutka kada idemo baciti smeće u kontejnere kojih je nedostatan broj do trenutka kada se pokušavamo probiti kroz kilometarske kolone do posla. To su prije svega problemi organizacijske prirode i problemi upravljanja prostorom.

U njima ne bi trebalo biti politike iako politika, nažalost, diktira sve teme pa i one od rupa na cestama do odvoza otpada i nepreglednih kolona na magistrali. Upravo iz problema kojima smo okruženi rodila se ideja o ovoj listi mladih ljudi koji žele donijeti dašak svježine u upravljanje našim mjesnim odborima. Želja nam je implementirati ideje za koje smo sigurni kako će donijeti pozitivne promjene za sve naše sugrađane.

Od vas tražimo podršku ove nedjelje kako bi krenuli pospremati i uređivati našu Podstranu. Dajte priliku našoj mladosti i novoj energiji.