U napadima na Iran poginula tri američka vojnika, ima i ranjenih

Trojica američkih vojnika poginula su, a petorica su teško ranjena tijekom operacije pod nazivom “Epski bijes”, objavilo je Američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM) na društvenoj mreži X.

United States Central Command naveo je kako je još nekoliko pripadnika vojske zadobilo lakše ozljede, uključujući rane od gelera i potrese mozga, te da se postupno vraćaju na dužnost. U objavi se ističe i da su borbene aktivnosti i dalje u tijeku.

“Situacija se brzo razvija. Iz poštovanja prema obiteljima nećemo iznositi dodatne pojedinosti, uključujući identitete poginulih, dok ne prođu 24 sata od obavještavanja najbliže rodbine”, poručili su iz CENTCOM-a.

Za sada nije objavljeno na koji su način vojnici stradali. Njihova smrt događa se u trenutku pojačanih napetosti u regiji, dok Iran odgovara na američke i izraelske napade, ciljajući američke vojne baze na Bliskom istoku.