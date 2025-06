U Nacionalnom parku Plitvička jezera održan jubilarni 40. Plitvički maraton

U Nacionalnom parku Plitvička jezera održan je 40. jubilarni Plitvički maraton koji je okupio 800-tinjak natjecatelja iz 33 zemlje svijeta.

U organizaciji The Great Refresha i Atletskog kluba Kvarner uz podršku generalnog pokrovitelja utrke, Nacionalnog parka Plitvička jezera, održana je utrka s najdužom “maratonskom” tradicijom. Plitvički maraton, kao najstariji poznati hrvatski maraton, nije samo utrka, već pokretač razvoja sporta i aktivnog načina života ovoga kraja.

40. Plitvički maraton otvorio je ravnatelj Nacionalnog parka Plitvička jezera Tomislav Kovačević te uz dobrodošlicu, svim trkačima zaželio puno uspjeha, snage i izdržljivosti poručivši da su danas svi sudionici pobjednici.

Sjajna atmosfera, sunčan i topao dan natjecateljima je donio nezaboravne uspomene i odlične rezultate, a sve su, uz glasno navijanje, pratili i brojni navijači. Natjecalo se u maratonu (42 km), polumaratonu Valentine Valjak (21 km) koji se trči u čast preminule pobjednice 35. Plitvičkog maratona, dok je u subotu održana Plitvička petici (utrka na 5 km).

I ove godine Kenijci su pobijedili u obje kategorije. Kod maratonaca slavio je John Kipkemoi Chepkiyeng s vremenom 2:40,19 ispred Cosmasa Kigena (2:41,08) dok je treći bio Sammy Kogo. U konkurenciji maratonki zlatna je bila Lina Jepkemoi Kaino (3:02,12), ispred Rose Jepchumba (3:10,49), dok je naša trkačica Ines Jozić s vremenom 3:28,07 osvojila treće mjesto.

“Uvjeti su bili jako teški zbog visokih temperatura koje nama trkačima baš ne odgovaraju. Ovo je zahtjevan maraton, jer se prelazi oko 700 metara visinske razlike i ima tri veća uspona, ali zadovoljna sam. Ovo mi je peti nastup na Plitvičkom maratonu s time da sam dvije godine zaredom (2022. i 2023.) bila pobjednica, i sada sam treća.” - izjavila je nakon ulaska u cilj Ines Jozić, koja inače uz maratone trči i ultramaratone, a u planu je ove godine i nastup na Svjetskom prvenstvu u trčanju na 24 sata.

U konkurenciji polumaratonaca pobijedio je Kenijac Benard Kiprotich Too ispred dvojice Hrvata Ivana Dračara 1:16,38) i Dragana Narančića (1:22,00), inače pobjednika utrke na 5 km koja je održana u subotu. U ženskoj konkurenciji slavila je Kenijka Chelangat Sang (1:27,41) ispred dviju naših trkačica Sandre Profaca (1:43,25) i Katarine Kokan (1:46,33).

“Zadovoljan sam nastupom iako su zbog vrućine uvjeti bili dosta teški. Ovo je moj sedmi nastup na Plitvičkom maratonu i nakon 4 uzastopne pobjede u polumaratonu, jednog trećeg mjesta, zadnje dvije godine sam drugi. Čestitam organizatorima na sjajnim utrkama, kao i Kenijcu na pobjedi, ali i svim sudionicima.” - izjavio je Ivan Dračar, osvajač drugog mjesta u polumaratonu.

Prvih 5 natjecatelja u maratonu i polumaratonu osvojilo je i novčane nagrade. Po završetku i ulasku svih natjecatelja u cilj uslijedilo je proglašenje pobjednika, podjela medalja i nagrada.

“Prvu godinu smo organizirali Plitvički maraton i zadovoljan sam svime. Ovo je bio 40. jubilarni Plitvički maraton i velika je odgovornost uopće nastaviti tradiciju. Plitvička jezera su naš najveći i najstariji nacionalni park, velika je to utrka i samim time izazovna. Najviše me veseli što su natjecatelji zadovoljni, a cijeli dan slušam njihove pohvale i to mi je jako drago. Ovi ljudi cijelom našem timu daju vjetar u leđa da druge godine budemo još bolji.”- izjavio je organizator iz The Great Refresha Elvis Vikić.

REZULTATI:

Pobjednici maratona (nedjelja):

Muška kategorija:

John Kipkemoi Chepkiyeng - Kenija - (Benedek Team) 2:40,19

Cosmas Kigen - Kenija - (Benedek Team) 2:41,08

Sammy Kogo - Kenija - (IND) 2:48,42

Ženska kategorija:

Lina Jepkemoi Kaino - Kenija- (Benedek Team) 3:02,12

Rose Jepchumba - Kenija - (Benedek Team) 3:10,49

Ines Jozić - Hrvatska - (UK Mazator) 3:28,07

Pobjednici polumaratona (nedjelja):

Muška kategorija:

Benard Kiprotich Too - Kenija - (Benedek Team) 1:15,12

Ivan Dračar - Hrvatska - (HAAK Mladost) 1:16,38

Dragan Narančić - Hrvatska - (Sportski klub Otočac) 1:22,00

Ženska kategorija:

Chelangat Sang - Kenija - (Benedek Team) 1:27,41

Sandra Profaca - Hrvatska - (AK Alojzije Stepinac, Zadar) 1:43,25

Katarina Kokan - Hrvatska - (AK Fit) 1:46,33

Pobjednici Plitvičke petice, utrke na 5 km (subota):

Muška kategorija:

Dragan Narančić - Hrvatska

Goran Narančić - Hrvatska

Đorđe Narančić - Hrvatska

Ženska kategorija:

Claire Louise Cooper - Kenija

Helena Gleđa - Hrvatska

Marija Đapić - Hrvatska