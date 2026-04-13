U Mrežnici pronađeno tijelo nepoznatog muškarca

Nakon višednevne potrage, u rijeci Mrežnici jučer je pronađeno tijelo nepoznatog muškarca. Ronioci HGSS-a locirali su i izvukli tijelo na obalu na području Gornjeg Zvečaja, u općini Generalski Stol.

Potraga je započela još u predvečerje 10. travnja, nakon dojave o mogućem utapanju, a u njoj su sudjelovali policija i HGSS, navodi PU karlovačka.

Slijedi istraga i obdukcija

Na mjestu pronalaska tijela proveden je očevid. Iz policije su najavili kako slijedi daljnje kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja. Naložena je i obdukcija kojom bi se trebao utvrditi točan uzrok smrti i identitet preminule osobe.