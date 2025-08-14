U moru kod Splitskih vrata pronađen mrtvi dupin

Jučer, 13. kolovoza 2025. godine u poslijepodnevnim satima zaprimljena je dojava da je u moru u blizini lanterne na splitskim vratima uočen mrtvi dupin.

Na mjestu događaja je obavljen očevid, a radi utvrđivanja točnog uzroka smrti provest će se i obdukcija na Zavodu za veterinarsku patologu na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu. U tijeku je kriminalističko istraživanje s obzirom na to da je očevidom utvrđeno da u događaju postoje elementi kaznenog djela ubijanje ili mučenje životinja.