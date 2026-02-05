U Milanu raste zabrinutost oko Luke Modrića

Milan uživa u zasad dobroj sezoni u talijanskoj Serie A. ‘Rossoneri’ su drugi na tablici, pet bodova iza vodećeg Intera, te sigurno i suvereno love plasman u Ligu prvaka.

Za navijače milanskog kluba to je glavni cilj i najveće iščekivanje jer žele svoj klub ponovno gledati među europskom nogometnom elitom.

Time bi sigurno mogli privući i neka nova i veća imena na San Siru, ali i zadržati ona glavna. Luka Modrić jedan je od njih, a navijači Milana već ne mogu zamisliti momčad bez njega.

Kapetan hrvatske reprezentacije po odlasku iz Real Madrida potpisao je jednogodišnji ugovor s klubom, a ako ostatak sezone bude uspješan, mogao bi ostati i iduće godine.

Calciomercato javlja kako bi Milan mogao zadržati Modrića i iduće godine, pozivajući se na njegovu želju za uspjehom i igrom na najvišoj razini. Liga prvaka upravo je to što Modrić želi, a dogodine bi mogao predvoditi talijanskog giganta u tom natjecanju.

Ipak, naglašavaju i veliku zabrinutost navijača, koji su u iščekivanju novosti oko novog ugovora. Već je započela veljača, a kraj sezone sve je bliže i bliže.

Neizvjesnost oko budućnosti (po)najboljeg igrača momčadi nešto je zbog čega se u Milanu jako brinu, a samo će brza rezolucija smiriti dojmove.

Modrić je dosad upisao 18 nastupa za Milan, postigao jedan pogodak i triput asistirao te postao središnja točka momčadi. Iz tjedna u tjedan zarađuje pohvale na račun svojih igara te je zadivio čitavu javnost svojom klasom, inteligencijom i smirenošću u igri.