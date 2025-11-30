U Medulinu pronađena mrtva Austrijanka, policija traga za njenim sinom

Tijelo 79-godišnje žene s vidljivim tragovima nasilja pronađeno je u subotu navečer u obiteljskoj kući u Medulinu, priopćila je u nedjelju Istarska policija.

Glasnogovornica policije Suzana Sokač rekla je da je dojava stigla oko 18:30 sati od člana obitelji koji nije mogao stupiti u kontakt s ženom.

Na mjestu događaja, u ulici Nova lokva, policija je pronašla tijelo na kojem su uočeni znakovi nasilne smrti. Obavljen je očevid, a slijedi i obdukcija kako bi se utvrdio točan uzrok smrti.

Policija, u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom, nastavlja utvrđivati sve okolnosti događaja.

Novi list neslužbeno doznaje da je riječ o austrijskoj državljanki koja je godinama živjela u Medulinu te da policija traga za njenim sinom.