U Marini Kaštela svečano otvoren 5. Zinfest: "Želja nam je povezati rivijeru Kaštela sa svjetskom vinskom scenom"

Ovogodišnje peto izdanje Zinfesta svečano je otvoreno danas u Marini Kaštela, i nanovo će okupit vinare, vinogradare i ljubitelje vina iz cijele regije kako bi svjedočili novom značaju Crljenka kaštelanskog, direktnog pretka u svijetu priznatog i slavnog Zinfandela. Uz bogat enološko-gastronomski program, festival donosi i natjecanje u pripremi dalmatinske marende, što dodatno ističe tradiciju i povezanost Kaštela s globalnom vinskom i gastro scenom. Na današnjem otvorenju nazočio je Srećko Radnić iz Klastera Zora, dogradonačelnica Splita Matea Dorčić, dogradonačelnik Kaštela Antonio Budimir, dožupan Stipe Čogelja, direktorica TZ Kaštela Nada Maršić te vlasnik Marine Kaštela Joško Berket.

- Glavni cilj današnjeg Zinfesta je promocija našeg Crljenka i jačanje tradicijskih vina i gastronomije. Drago mi je što je festival zaživio te danas slavimo peto jubilarno izdanje manifestacije. Želimo ovim festivalom potaknuti jačanje turističke ponude kao i poticati lokalno stanovništvo na sudjelovanje u kulturnim i kreativnim aktivnostima. Nadamo se da ćemo u neko dogledno vrijeme brendirati prostor kao iznimno poželjnu vinsku destinaciju, kazao je Radnić.

Svoje zadovoljstvo održivosti festivala i ponudom vinara i gostiju koja je iz godine u godinu sve veća, nije krio ni dožupan Čogelja.

- Želio bih istaknuti kako ova peta godina je itekako bitna, meni osobno. Postao sam ambasador Zinfandela, tj. našeg Crljenka. Nakon pet godina ova manifestacija je na nivou koji smo na početku željeli. Cilj nam je povećati i dovesti međunarodne izlagače na Zinfest i mislim kako ćemo u tom naumu i uspjeti. Županija Splitsko-dalmatinska podupire ovakve manifestacije koje jačaju našu županiju, a prvenstveno je ovo hrvatska priča na koju smo jako ponosni te ćemo i dalje podupirati ovakve manifestacije, zaključio je Čogelja.

Festival Crljenak i rođaci svojevrsni je i turistički događaj koji produžuje turističku sezonu s čim se slaže i direktorica Turističke zajednice grada Kaštela.

- Drago mi je što smo iz godine u godinu u sve većem broju. Zadovoljstvo je vidjeti sve izlagače na Zinfestu, te ove godine imamo i neke koje do sada nismo imali. Naši preci su nam ostavili iznimnu kulturnu i povijesnu baštinu, a hrana i vino idu pod ruku jedno s drugim, pa se možemo podičiti vrhunskim vinima i vrhunskom hranom koja se jede u našem kraju, što je dodatni plus za naš turizam. Kaštelanska marenda koju nude naše konobe i restorani, uz naš Crljenak stavlja našu gastronomiju na svjetsku turističku mapu, istaknula je Maršić.

Grad Kašeta pokrovitelj je ovakvih manifestacija te uvijek ističe kako su doprinos za jačanje turizma te Kaštela stavljaju na svjetsku mapu poželjnih destinacija.

- Ova manifestacija omogućuje nam da njegujemo kulturnu baštinu koja je zdrava osnova za daljnji razvoj i napredak našeg društva. Poznato je da bez zdrave baze ne može biti ni napretka. Stoga, želim zahvaliti svima koji su sudjelovali u organizaciji ove manifestacije, a posebno našim vinarima koji značajno doprinose očuvanju i razvoju ovog događaja, kazao je Budimir.

Upravo Marina Kaštela nominirana je za najbolju marinu u Hrvatskoj, gdje će se sljedeće godine održati Europsko seniorsko prvenstvo u jedrenju, kazao je Joško Berket tijekom svečanosti otvaranja. Istaknuo je kako je Zinfest priča koja zaslužuje da se širi u svijetu zbog truda i rada brojnih vinara, ali i svega onoga što kriju vinogradi na Kozjaku, kojeg treba zaštititi kao park prirode, jer upravo je trs Crljenka predak poznatog Zinfandela.

Program Zinfesta će kroz dva dana, četvrtak (13. 11.) i petak (14. 11.), nuditi jedno nezaboravno iskustvo i doživljaj boravka na rivijeri Kaštela zahvaljujući bogatom enološko-gastronomskom programu, koji donosi i natjecanje u pripremi dalmatinske marende. Organizirat će se radionice degustacije vina, koje će voditi priznati sommelieri, te kušanje tradicijskih jela pripremljenih od strane vrhunskih chefova i pučkih kuhara. Predstavit će se učenici i profesori ugostiteljskih škola gastronomskim delicijama s potpisom, a uz natjecanja u dalmatinskim marendama organizirat će se i „masterclass“, na kojem će se predstaviti „Zadnja berba Crljenka“.

ZINFEST 2025. održava se u Marini Kaštela, u restoranu Spinnaker, 13. i 14. studenoga, a za posjetitelje je otvoren od 13 do 20 sati.