U malom dalmatinskom mjestu dogodio se strašan zločin koji nikada nije kažnjen. U Medviđi je ubijeno 20 civila

U Medviđi, selu između Benkovca i Obrovca, obilježena je godišnjica strašnog zločina iz Domovinskog rata. Kao odmazda za akciju Maslenica u zaseoku Erstići prije 33 godine srpske snage ubile su devet hrvatskih civila. Tijekom okupacije mjesta ubijeno je ukupno njih 20. Za zločin do danas nitko nije odgovarao.

Isti su težak život vodili, na kršu Bukovice živjeli, u istoj se Crkvi molili.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

- Ovo je koliko je meni poznato jedina Crkva u kojoj se nalaze dva oltara, katolički i pravoslavni u Hrvatskoj, rekao je za HTV mještanin Ivan Genda.

Božju službu pod krovom Crkve Svetog Ivana iz 13. stoljeća omogućili su i svojim susjedima Srbima kad su u 17. stoljeću došli na ove prostore.

- Bez obzira na višestoljetno dobrosusjedske odnose i pruženo gostoprimstvo u Domovinskom su nam ratu vratili na brutalan način, kazao je stanovnik Goran Katuša.

Gotovo polovica od 20 ubijenih civila iz Mirkove je obitelji.

- Otac, majka,teta ,tetak i rodica od 17 godina, susjedi, prijatelji. Šestero njih iz moje kuće, rekao je Mirko Erstić.

Najmlađa žrtva imala je 17, a najstarija 88 godina.

- Nažalost, to nisu došli ljudi iz Srbije, to su naši susjedi koji su s nama kumovali, družili se koji su sa mnom u školu išli koje nažalost poznajem, istaknula je Mica.

Zločin odmazda za operciju Maslenica

Zločin nad civilima neprijatelj je počinio kao odmazdu za operaciju Maslenica.

- Bila sam svjedok svega toga, tu sam bila i ostala i nažalost, gledala svoje mrtve, svoga strica, bila sam zarobljena, prisjetila se.

Zločin bez kazne, najteži je zločin, kojeg teško podnose.

- Sve teže i teže zato što se ništa ne poduzima, zločinci se znaju, evo tu im je kuća, išli su samnom u školu imaju Facebok u Srbiji, dodao je Mirko.

Počast žrtvama došao je odati i predsjednik Republike Zoran Milanović. Uz predsjednika, pri polaganju vijenca bili su savjetnik predsjednika za veterane Domovinskog rata Marijan Mareković i zamjenik zapovjednika Topničko-raketne bojne Gardijske mehanizirane brigade bojnik Antonio Burazer.

Počast stradalima odali su i članovi obitelji poginulih civila, izaslanstva Vlade RH, Zadarske županije, Grada Biograda na Moru i Grada Benkovca te predstavnici udruga hrvatskih civilnih stradalnika i branitelja, policije, vatrogasaca i mjesne samouprave.