U Makarsku ovog vikenda stiže Jakov Jozinović, očekuje se spektakl

Advent Makarska ove godine s razlogom nosi titulu najvećeg malog adventa uz more, a pred nama je vikend u kojem predblagdanska atmosfera doseže svoj vrhunac. Bogat program donosi niz događanja za sve generacije, od glazbenih koncerata i sportskih aktivnosti do sadržaja za najmlađe.

Program započinje već večeras, i to posebnim iskorakom – Dean Kotiga po prvi put u Makarskoj vodi pub kviz na otvorenom, u sklopu Adventa. Uz ugodnu zimsku temperaturu i mediteranski ugođaj, prvi adventski pub kviz idealna je uvertira u sadržajan vikend.

Petak je rezerviran za mlađu publiku. Na pozornicu stiže Peki, jedno od najzanimljivijih imena nove rap generacije. Istodobno, u Rezidenciji na Kačićevom trgu započinje Sharebox buvljak, koji će se održavati u petak i subotu, 19. i 20. prosinca, od 10 do 18 sati, nudeći spoj kreativnosti, održivosti i blagdanskog šušura u središtu grada.

Subota započinje u sportskom tonu. Adventska utrka, sa startom na rivi u 10:30 sati, okupit će više od 300 trkača, a sva mjesta već su ranije popunjena. Istoga dana za najmlađe započinje i radionica na engleskom jeziku Helen Doron, koja će se održavati u Igloou Djeda Božićnjaka na Hrpini.

Subotnja večer donosi glazbeni vrhunac Adventa Makarska. Na Kačićevom trgu u 20 sati nastupaju Damir Urban & 4, a koncert najavljuje snažan emotivni doživljaj i večer koja će zasigurno privući brojne posjetitelje.

Nedjelja, 21. prosinca, donosi završnicu predbožićnog vikenda uz paljenje posljednje adventske svijeće, dječju predstavu Novogodišnji poštar u izvedbi Mucala u 11:30 sati, te večernji koncert Jakova Jozinovića u 20 sati, koji će oduševiti publiku svih uzrasta.

Organizatori, Grad Makarska i Turistička zajednica grada Makarske, poručuju kako Advent Makarska nije samo manifestacija, već doživljaj grada u njegovom najtoplijem i najživljem izdanju, a bogat vikend-program najavljuje nastavak adventske priče u velikom stilu.