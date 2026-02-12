U Makarskoj uhićena 24-godišnja dilerica, policija zaplijenila ogromnu količinu duhana i droge

Policijski službenici Policijske uprave splitsko-dalmatinske jučer su dovršili kriminalističko istraživanje na području Makarske tijekom kojeg je pronađena droga i duhan.

U sklopu istraživanja obavljena je pretraga stana kojeg koristi 24-godišnjakinja kod koje je pronađeno i oduzeto 20,1 gram droge kokain kao i bijela masa takozvano „punilo“ za kokain, 109,5 grama droge marihuana koja se nalazila u pet plastičnih omota, 1,1 gram droge MDMA i dvije digitalne vage za precizno mjerenje. Na vagama su se nalazili tragovi zelene i bijele materije iz čega je razvidno da su korištene za vaganje droge radi daljnje preprodaje. Uhićena je i dovedena u policijsku postaju u Makarskoj te je nad njom provedeno kriminalističko istraživanje.

Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 24-godišnjakinja počinila kazneno djelo Neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te će protiv nje biti podnesena kaznena prijava.

Također, tijekom pretrage kuće je pronađeno i oduzeto je 22 kilograma i 186 grama sitno rezanoga duhana i 828 komada ručno napravljenih cigareta s duhanom. Utvrđeno je da je duhan posjedovao 56-godišnjak za kojeg će postupak kažnjavanja provesti Ministarstvo financija, Carinska uprava, a sve sukladno Zakonu o trošarinama.