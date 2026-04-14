U Lutriji rat zbog milijuna za sponzorstva, prijete si i Plenkovićem

Hrvatska lutrija potvrdila je za Index da je za ovu godinu sponzorstva povećala najmanje četiri puta, odnosno sa 625 tisuća eura na čak 2.625.000 eura. Index je iz izvora u Hrvatskoj lutriji nedavno dobio podatak da su iznosi što ih je ta tvrtka u vlasništvu države izdvajala za sponzorstva posljednjih godina značajno porasli, a ključnu ulogu u tome je, navodno, imala tadašnja članica Uprave Nikolina Klaić. Ona je prije nekoliko mjeseci, u velikoj sječi šefova javnih firmi, postavljena za privremenu čelnicu Uprave Hrvatske lutrije.

Tijekom 2024. godine izdvajanja za sponzorstva navodno su, kroz prenamjene i povećanja budžeta, dosegnula oko 900.000 eura. U Poslovnom planu za 2025. bilo je predloženo dodatno povećanje tog iznosa na čak 1,5 milijuna eura. Takav prijedlog, međutim, nije prihvatio tadašnji predsjednik Uprave Ignacije Čutura, koji je, kako kažu izvori iz same Lutrije, odbio plan s tako visokim izdvajanjima.

Čutura je potom predložio znatno niži iznos za sponzorstva, oko 500.000 eura, što je Nadzorni odbor i prihvatio. Međutim, Vlada Republike Hrvatske taj plan nije usvojila. Prema Zakonu o igrama na sreću, Vlada ima obvezu donošenja plana poslovanja Hrvatske lutrije, pa činjenica da plan za 2025. godinu nije potvrđen predstavlja presedan, ali i potencijalno pravno pitanje.

Tijekom ljeta 2025. predložen je i rebalans plana kojim se tražilo dodatnih milijun eura za sponzorstva. Prema istim izvorima iz Hrvatske lutrije, taj prijedlog nije prošao redovnu proceduru niti su ga izradile nadležne stručne službe, uključujući sektor marketinga i povjerenstvo za sponzorstva, već je došao izravno od članice Uprave. Čutura je i takav prijedlog odbio.

Zbog toga se, kažu ljudi iz Hrvatske lutrije, našao pod izravnim pritiskom Nikoline Klaić, koja mu je navodno poručila: "Bolje ti je da to napraviš ili će te zvati ministar!". Osim toga, uvjeravala ga je da je to "nalog Andreja Plenkovića" te da će biti smijenjen. Od Čuture se tražilo i financiranje sasvim konkretnih sportskih organizacija.

Nakon što nije prihvatio takve prijedloge, Čutura je smijenjen s mjesta predsjednika Uprave. Na njegovo mjesto imenovana je Nikolina Klaić, čime je, prema tvrdnjama istih izvora, završen sukob oko upravljanja sponzorskim sredstvima unutar Hrvatske lutrije.

Index je pitao Hrvatsku lutriju za iznose sponzorstava, kao i za tvrdnju da Nadzorni odbor nije prihvatio tražene iznose.

"Hrvatska lutrija je u 2024. za sponzorske aktivnosti izdvojila 806.025,00 eura, dok je u 2025. izdvojeno 571.375 eura. Nadzorni odbor prihvatio je godišnji plan za 2025. u kojem je za sponzorske aktivnosti predviđeno ukupno 625.000 eura. Godišnji plan za 2026. usvojen je na razini Uprave i Nadzornog odbora, a predviđa 2.625.000 eura za sponzorske aktivnosti. Svi navedeni iznosi iskazani su s PDV-om", poručili su.

Za Index navode da je Hrvatska lutrija sponzorski orijentirana u najvećoj mjeri na sport i kulturu, prvenstveno na nacionalne sportske saveze i kulturne događaje od nacionalnog značaja. Poslali su nam i popise svih sponzorstava, od kojih su najviši iznosi namijenjeni Hrvatskom olimpijskom odboru, Hrvatskom skijaškom savezu, Hrvatskom rukometnom savezu, Hrvatskom vaterpolo savezu i Hrvatskom judo savezu.

U 2024. HOO je dobio 150 tisuća eura od Lutrije, vaterpolisti i judaši po 100 tisuća. Hrvatski skijaški savez sponzoriran je sa 75 tisuća eura.

"Planirani iznos za sponzorske aktivnosti u 2026. viši je u odnosu na prethodno razdoblje zbog promjene regulatornog okvira od 1. siječnja 2026. godine. Tada je došlo do ograničavanja oglašavanja igara na sreću te izmjena poreznog tretmana ulaganja u sponzorstva. Riječ je o prilagodbi strukture marketinških aktivnosti unutar postojećih planiranih sredstava Hrvatske lutrije, a ne o uvođenju novog troška", odgovorili su na pitanje o ogromnom povećanju izdvajanja za sponzorstva.