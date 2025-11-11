U kojem smjeru će splitski turizam?

Konferencija ''Partnerstvo za pametno upravljanje turizmom grada Splita'' održana je danas u prostorijama HGK-Županijskoj komori Split.

Konferencijom se želi potaknuti suradnju i razmjenu ideja između javnog i privatnog sektora kako bi se zajednički unaprijedila priprema nadolazeće turističke sezone i postavili temelje za dugoročno održiv i pametan razvoj Splita kao turističke destinacije.

Okupljenima su se na početku obratili Ivo Bilić, zamjenik gradonačelnika Splita, Joze Tomaš, predsjednik HGK - Županijske komore Split, Alijana Vukšić, direktorica Turističke zajednice grada Splita.

Uvodno predavanje: Izazovi i strategije pametnog upravljanja turizmom grada Splita održao je izv. prof. Ante Mandić sa Katedre za turizam i gospodarstvo Ekonomskog fakulteta u Splitu.

Sudionici panel rasprave bili su:

Ivo Bilić, zamjenik gradonačelnika Splita

Jelena Tabak, predsjednica Udruženja ugostiteljskih djelatnosti HGK

Davina Ljubičić Đirlić, predsjednica Strukovne grupe hotelijera HGK – ŽK Split

Jurica Glavina, predsjednik Strukovne grupe putničkih agencija HGK – ŽK Split

Sve je moderirala Nataša Bušić, HGK – ŽK Split.

"Danas smo ovdje da bi raspravljali na temu pametnog i održivog turizma, ali ne samo pametnog u smislu modernih tehnologija nego pametnog u smislu razvoja turizma kojeg mi želimo. Turistička zajednica ima zadatak donijeti do kraja godine plan upravljanja koji će ići na Gradsko vijeće i, nadamo se, biti usvojeno. Tada ćemo dobiti smjernice gdje želimo ići i koje metode ćemo koristiti da bi do tog cilja došli. Ono što je bitno naglasiti je da nama brojke već dugo nisu važne. Ako su one pokazatelj uspješnosti razvoja, ova sezona je bila jako uspješna. Imali smo povećanje brojki u predsezoni, u podsezoni, što nam ide u prilog jer ono što smo željeli godinama, a to je cjelogodišnji turizam, na tome radimo i to uspijevamo realizirati u stvarnosti. Iza nas je manifestacija Vrijeme mora i spize. Pokazali smo da je Split cjelogodišnja destinacija. Nakon nautičkog turizma, tu je gastro turizam. To nas pozicionira na turističkim kartama svijeta, upravo tamo gdje želimo biti, a to je destinacija odgovornog i održivog turizma. Radimo na autentičnosti, radimo na tradiciji, želimo to osvijestiti, ne samo kod naših gostiju nego i kod lokalnog stanovništva", kazala nam je Alijana Vukšić.

Pitali su novinari Vukšić kako je moguće imati cjelogodišnji turizam ako je grad mrtav u dijelu godine.

"Postoje metode kako vratiti život u centar grada. To smo do sada u više navrata definirali, zna se što se treba dogoditi u gradu da bi se vratio život. To je problem koji muči sve turističke gradove u okruženju pa i europske i svjetske. Ne može se očekivati od turističkih djelatnika da rade svih 12 mjeseci u godini, ali treba maksimalno raširiti sezonu. Ona nije više onako oštra kao što je bila nekada, dosta se spustila na pred i postsezonu, a upravo to su svojim trudom i zalaganjem napravili turistički djelatnici, odnosno razvijanjem novih turističkih proizvoda. Mi krećemo od drugog mjeseca, s velikim sportskim događanjem kojim pokazujemo koliko je sport bitan u razvoju turizma u smislu cjelogodišnjeg", kazala je Vukšić.

Ivo Bilić kazao je kakve goste želimo i na koji način ćemo ih privući.

"Razvijanje hotela donijet će nam goste veće platežne moći, goste koji žele drugačiju uslugu - dućane, restorane, kulturu. Moram staviti naglasak na kulturu, na koncerte. Trebamo otvaranje Spaladium arene, trebamo nekakvu infrastrukturu koja je u deficitu, ali nadam se da ćemo do kraja našeg mandata poraditi na tome i da će se struktura gostiju promijeniti. Sve ono što Grad radi usmjereno je ka tom cilju", kaže zamjenik splitskog gradonačelnika Ivo Bilić.

"Tema današnjeg susreta je partnerstvo za održivi razvoj turizma i upravo to je jedan od naglasaka današnjeg panela, potreba dionika - i lokalne zajednice i poduzetnika i Grada i TZ-a - da zajedno surađuju, da pronađu zajednički nazivnik. Što se tiče budućnosti razvoja turizma u Splitu, upoznati ste s činjenicom da je Split već napravio procjenu prihvatnih kapaciteta, ona zapravo predstavlja osnovu za ta promišljanja i sada u narednih nekoliko mjeseci Turistička zajednica bi trebala izaći sa konkretnim planom upravljanja u kojem će biti determiniran i smjer razvoja i konkretne mjere. Ne bih htio u ovom trenutku prejudicirati koji su to potezi, no siguran sam da dobra suradnja, partnerstvo između Grada, TZ-a, lokalne zajednice i gospodarstva u konačnici je pravi smjer", kazao nam je ovom prigodom prof. Ante Mandić.