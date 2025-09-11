U Kninu broj prvašića porastao za trećinu u godinu dana

Knin ove godine u odnosu na prošlu ima rast broja djece upisane u prve razrede, izvijestio je kninski gradonačelnik Marijo Ćaćić.

- Posebno nam je drago istaknuti porast broja prvašića u dvije kninske osnovne škole od čak 30 posto u odnosu na prošlu godinu. Naime, prošle godine je bilo upisano ukupno 87 prvašića, a ove godine čak 113 - referirao je gradonačelnik.

Grad bilježi i rast broja turista, piše Huknet.

-Grad Knin u kolovozu bilježi značajan rast broja turističkih noćenja od čak 32,6 posto u odnosu na prošlogodišnji kolovoz, te čak 65,1 posto u odnosu na kolovoz 2023. godine. U kolovozu 2023. smo imali 1.861 noćenje, u 2024. smo imali 2.318 noćenja, a ove godine imamo 3.073. Posebno veseli i da je za čak 27 posto poraslo i prosječno trajanje boravka turista na našem području i to s prošlogodišnjih 1,8 dana na ovogodišnjih 2,3 dana. To je izravni rezultat sve bogatije lokalne turističke ponude.

Isto tako, naglašavamo da smo već sad dostigli ukupan broj noćenja koji smo imali u cijeloj prošloj godini, tako da će nam praktično cijeli zadnji kvartal ove godine biti plus u odnosu na prošlu. Posebno čestitam svim našim malim poduzetnicima kojih je iz godine u godinu sve više, a koji su doprinijeli ovim odličnim turističkim rezultatima - kazao je Ćaćić