U Klisu javna tribina o katastarskoj izmjeri građevinskog područja

Načelnik općine Klis Jakov Vetma najavio je održavanje javne tribine posvećene katastarskoj izmjeri. Tribina će se održati u četvrtak u 17 sati u Domu kulture Jozo Buliga u Klisu.

Kako je istaknuo Vetma, izmjera se odnosi isključivo na građevinsko područje u katastarskoj općini Klis. Nakon provedbe izmjere u Klisu, Općina planira aplicirati i za projekt na zagorskom dijelu općine.

Detalji vezani uz samu izmjeru i postupak bit će predstavljeni na samoj tribini, gdje će građani imati priliku dobiti dodatna pojašnjenja i postaviti pitanja.