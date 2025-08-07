U Kaštelima policija zaustavila 27-godišnjaka. Ispratili ga u zatvor Bilice! Doznajemo razlog

U utorak, 5. kolovoza 2025. godine u 19:55 sati u Kaštel Sućurcu, u ulici Cesta pape Ivana Pavla II., policijski službenici su zaustavili osobni automobil kojim je upravljao 27-godišnjak.

Provjerom u službenim evidencijama utvrđeno je da je vozaču još 2021. godine rješenjem Policijske postaje Sinj ukinuta i oduzeta vozačka dozvola zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova, a po isteku dvogodišnjeg roka osoba nije ponovno pristupila vozačkom ispitu niti stekla pravo na upravljanje vozilima.

Vozač je uhićen i doveden na nadležni sud u Splitu. Sudu je zbog postojanja realne mogućnosti da će opet ponoviti prekršaj jer je do sada pravomoćno kažnjavan predloženo da 27-godišnjaku odredi zadržavanjem, izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 24 mjeseca.

Sud je odredio zadržavanje u zatvoru u trajanju od 7 dana, a presuda će biti donesena naknadno.