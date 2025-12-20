U Kaštelima podijeljeno 1200 porcija bakalara. Ivanović uputio božićnu čestitku sugrađanima

Tradicionalna podjela bakalara u organizaciji Pomorsko športskog društva Srdela iz Kaštel Starog počela je danas u podne. PŠD u suradnji s Gradom Kaštela i TZ grada Kaštela već dugi niz godina ovom manifestacijom uveseljava sugrađane, a u podjeli porcija ove ukusne delicije osim članova Srdele sudjelovao je gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović i pročelnica Upravnog odjela Antonia Kljaić, dogradonačelnik Antonio Budimir te direktorica TZ Nada Maršić.

-Tu smo već tradicionalno, i ideja podjele bakalara je stvarno hvalevrijedna. Dva naša kaštelanska kuhara su spremila izvrstan bakalar, imamo i glazbu uživo, puno je šušura na staroseljskom Brcu, a naravno, imamo i kutiju za donacije koje ide za potrebite, pojasnila je Mašić.

Već dugi niz godina, subotom prije Božića, dijeli se bakalar sugrađanima, pa je tako i ove subote, gradonačelnik Ivanović zavezao kecelju te "dao ruke" u podjeli bakalara.

- Ovo je tradicija u kojoj svi uživamo. Okupimo se na Brcu, počastimo, porazgovaramo, poželimo sretne blagdane jer bit Božića i jest okupljanje. Iskoristio bih priliku da svim našim sugrađankama i sugrađanima zaželim blagoslovljen Božić i uspješnu novu godinu", kazao je Ivanović.

Oko 1200 porcija podijeljeno je danas na staroseljskom Brcu, a u kuhanju bakalara sudjelovali su poznati kaštelanski chefovi Soniboj Grgin i Nikola Tomić.