U Kaštelima obilježena 36. obljetnica osnutka HDZ-a

Trideset i šest godina stabilnosti, rasta i sustavnog razvoja Kaštela obilježilo je djelovanje Hrvatske demokratske zajednice, istaknuto je na svečanoj sjednici kaštelanskog HDZ-a u restoranu Ino povodom 36. obljetnice osnutka stranke, gdje su se okupili članovi i simpatizeri stranke te gradski, županijski i državni dužnosnici.

Sudionici su se osvrnuli na višedesetljetno djelovanje Hrvatske demokratske zajednice u Kaštelima, ističući da je stranka od prvih višestranačkih izbora do danas kontinuirano sudjelovala u upravljanju gradom, pri čemu je 32 godine imala vodeću ulogu u gradskoj vlasti.

Izborni rezultati i politički kontinuitet

Predsjednik kaštelanskog HDZ-a Ivan Udovičić istaknuo je kako dugogodišnji rezultati na lokalnim izborima potvrđuju stabilnost stranke u gradu.

Naveo je da je HDZ na posljednjim izborima osvojio većinu u Gradskom vijeću već u prvom krugu te kako to, prema njegovim riječima, predstavlja obvezu za nastavak rada na lokalnim projektima i razvoju grada. Osvrnuo se i na demografska i gospodarska pitanja na nacionalnoj razini.

Razvoj grada i infrastrukturni projekti

Gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović rekao je kako su se Kaštela od početka devedesetih godina postupno razvijala iz zapostavljenog prigradskog područja u grad s razvijenijom infrastrukturom i javnim sadržajima.

Prema njegovim riječima, u proteklim godinama provedeni su projekti vezani uz vodoopskrbu i odvodnju, a paralelno s rastom broja stanovnika radilo se na prilagodbi prometne i društvene infrastrukture. Kao prioriteti za sljedeće razdoblje navedeni su završetak sustava odvodnje, rekonstrukcija rive u Kaštel Starom i Kaštel Novom te sanacija Kaštilca putem europskih fondova.

Najavljena je i izgradnja dječjeg vrtića u Kaštel Lukšiću kapaciteta 200 djece, kao i nastavak ulaganja u školstvo, zdravstvo, sportsku i kulturnu infrastrukturu, uključujući završetak radova u kinu Sv. Juraj u Kaštel Sućurcu.

Podsjećanje na početke

Koordinator utemeljitelja HDZ-a u Kaštelima Željko Plazonić podsjetio je na okolnosti u kojima je stranka osnovana početkom devedesetih godina, istaknuvši da su tadašnja politička i društvena zbivanja zahtijevala osobnu hrabrost i angažman brojnih članova.

Pozvao je mlađe generacije da njeguju sjećanje na osnivače stranke i branitelje.

Poruke županijskih i državnih dužnosnika

Obilježavanju su nazočili i župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, ministri Tonći Glavina i Tomislav Ćorić te predsjednik županijskog HDZ-a Ante Mihanović.

Župan Boban u svom je obraćanju pozdravio obitelji poginulih hrvatskih branitelja te zahvalio bivšem gradonačelniku Kaštela i županu Anti Sanaderu na dugogodišnjoj suradnji i zajedničkom radu na razvoju Kaštela i Splitsko-dalmatinske županije.

Ante Mihanović zahvalio je utemeljiteljima i braniteljima te istaknuo kako je HDZ u ključnim razdobljima hrvatske povijesti donosio važne političke odluke – od stvaranja i obrane države do jačanja međunarodnog položaja Hrvatske.

Govornici su naglasili važnost suradnje lokalne, županijske i državne razine vlasti u provedbi razvojnih projekata.

Program je zatvorila Klapa Sveti Jeronim, a obilježavanje je zaključeno neformalnim druženjem članova i simpatizera HDZ-a.