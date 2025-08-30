U Kaštel Sućurcu večer smija, suza i starih priča

U sklopu Kaštelanskog kulturnog ljeta Gradska knjižnica Kaštela i ove godine priređuje manifestaciju „Večer kaštelanski' glendi i batudi – Smij i suze stari’ Kaštili“, koja će se održati u četvrtak, 4. rujna, s početkom u 20 sati u Gospojskoj štradi.

Program otvara Dramska skupina GKK pod vodstvom Marijane Jerkunica, s igrokazom „Nekad bilo, sad se spominjalo“ autorice Renate Dobrić. Nakon toga, posjetitelji će moći uživati u glendama i batudama – šaljivim anegdotama iz starih kaštelanskih vrimena – koje će kazivati Ivica Žegarac Žuti i Renata Dobrić.

Večer će obogatiti i gosti: Marijan Grbavac iz Dramske udruge Proložac te poznati stand-up komičar Josip Škiljo iz SplickeScene. Glazbeni dio donijet će izvedbe starijih uspješnica u interpretaciji Nede Kovačeva, Miroslava Miše i Radenka Lovre Jokića, koji će publiku vratiti u nostalgična „stara vrimena“.

Scenarij, režiju i voditeljsku ulogu i ove godine potpisuje Renata Dobrić.

Ulaz na manifestaciju je slobodan, a više informacija moguće je dobiti na broj 021 226 001.