U kajganu dodajte ovu namirnicu: Salo se topi, a probava radi kao sat

Naime, špinat je pun hranjivih tvari koje potiču mršavljenje i lako se može dodati mnogim receptima, posebno jelima s jajima.

Sadržaj vlakana u špinatu može vam pomoći da dulje ostanete siti, što može spriječiti prejedanje tijekom dana. Osim toga, špinat jajima dodaje važne antioksidanse koji smanjuju upale u organizmu koje bi mogle spriječiti gubitak kilograma.

Jaja su, s druge strane, bogata proteinima. Visok unos proteina povećava oslobađanje hormona sitosti (peptida YY), koji smanjuje apetit i potiče osjećaj sitosti. Također, proteini ubrzavaju metabolizam i pomažu vam da očuvate mišićnu masu tijekom mršavljenja. Hrana bogata proteinima, poput jaja, ali i ribe, nemasnog mesa i graha, idealna je ako pokušavate skinuti koji kilogram viška oko struka.

Pokazalo se da je špinat najbolje povrće za uklanjanje masnoće s područja trbuha. Bogat je vitaminima, mineralima i antioksidansima, a svi oni povezani su sa smanjenjem abdominalne masnoće, piše Krstarica.

Gubitak masnoće na trbuhu može biti frustrirajući proces, ali se ne može ubrzati. Uklanjanje opasne visceralne masti, koja se nalazi oko trbušnih organa, zahtijeva promjenu načina života i navika. Na primjer, uključivanje više vlakana i proteina u prehranu, ograničavanje unosa trans masti i dodanog šećera, kao i redovito vježbanje, mogu biti odlične opcije za početak, piše Super žena.