U jednom dijelu Splita kreće privremena regulacija prometa. Javio se Grad Split

Na dijelu Grabove ulice, u splitskom gradskom kotaru Mejaši, od danas je na snazi privremena regulacija prometa koja će trajati do 31. prosinca 2025. godine, priopćili su iz Grada Splita.

Riječ je o radovima na izgradnji prometnice uz novoizgrađeni Dječji vrtić Kila, koje Grad Split provodi u suradnji s izvođačem Strabag d.o.o.. Radovi će se, prema planu, izvoditi u dvije faze, a tijekom cijelog razdoblja stanarima će biti omogućen pješački pristup njihovim objektima.

"Molimo stanare uz trasu prometnice da poštuju postavljenu privremenu signalizaciju i ne parkiraju vozila na trasi gradilišta", poručuju iz Grada.

Gradske službe također su zahvalile građanima na strpljenju i suradnji tijekom izvođenja radova.

"Zahvaljujemo na razumijevanju i suradnji!", stoji u priopćenju.