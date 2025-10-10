U iščekivanju domoljubnog spektakla: Zadnje ulaznice u prodaji za subotnji koncert Domu mom u zagrebačkoj Areni

Raskošna zagrebačka Arena postat će sutra navečer jedno veliko srce hrvatskog ponosa i zajedništva zahvaljujući dosad najspektakularnijem izdanju koncerta „Domu mom“. Bit će to večer u kojoj će tisuće glasova zapjevati kao jedan - za dom, obitelj, vjeru i ljubav prema domovini; koncert koji će okupiti najveći broj izvođača ikad. Zadnje ulaznice ostale su u prodaji, a parter je već rasprodan.

Emocija, pjesma i zahvalnost onima koji čuvaju našu zemlju ispunit će Arenu do posljednjeg mjesta. A ima li boljih izvođača za ovu večer punu ponosa i domoljubnog zanosa od Miroslava Škore, Mate Bulića i Josipa Ivančića, koji će predvoditi glazbeni spektakl što već sada obećava nezaboravan doživljaj za sve posjetitelje iz Hrvatske i inozemstva.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Uz njih će nastupiti i niz vrhunskih izvođača - od Jacquesa Houdeka, bivšeg frontmena Opće opasnosti Pere Galića, Tihe Orlića i Klape HRM „Sveti Juraj“, do Zaprešić Boysa, tamburaškog sastava Gazde, Klape Cambi, Etno skupine Čuvarice i Jure Brkljače. Publiku će razveseliti i Stjepan Jeršek Štef, Šima Jovanovac, Dražen Žanko, Mirko Švenda Žiga, Bruno Krajcar, Dino Petrić, Frano Pehar, Pava, Nika Pastuović, Klapa Cesarice, SKUD „Ivan Goran Kovačić“, te najmlađa zvijezda večeri - desetogodišnji Marino Vrgoč, pobjednik prve sezone showa „The Voice Kids Croatia“ i ovogodišnji predstavnik Hrvatske na Dječjoj Euroviziji.

Prva dva koncerta „Domu mom“, održana u zagrebačkoj Areni i zadarskoj dvorani Krešimira Ćosića, okupila su više od 30.000 posjetitelja koji su u nezaboravnoj atmosferi pjesmom slavili ljubav prema domovini. Za ovaj treći koncert ulaznica je ostalo vrlo malo, a možete ih pronaći u sustavu Eventim, na prodajnim mjestima distributera te u Laudato galerijama u Zagrebu i Zadru.

Ne propustite priliku biti dio najvećeg glazbeno-duhovnog događaja godine. Nabavite svoju ulaznicu već danas i postanite dio nezaboravne večeri ponosa, emocija i pjesme koja će se još dugo pamtiti.