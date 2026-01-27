U Iranu je ubijeno 6126 ljudi

Aktivisti su u utorak objavili da je u gušenju prosvjeda diljem Irana ubijeno najmanje 6126 ljudi, uz bojazan da je stvarni broj žrtava znatno veći. Istodobno je skupina američkih nosača zrakoplova stigla na Bliski istok kako bi predvodila mogući vojni odgovor Sjedinjenih Američkih Država na krizu, piše Politico.

Rastu napetosti na Bliskom istoku

Dvije milicije na Bliskom istoku koje podržava Iran signalizirale su spremnost za pokretanje novih napada. Time vjerojatno žele pružiti podršku Iranu nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio vojnom akcijom zbog ubojstava mirnih prosvjednika ili u slučaju da Teheran pokrene masovna pogubljenja nakon demonstracija.

Iran je više puta zaprijetio uvlačenjem cijelog Bliskog istoka u rat, iako se njegova protuzračna obrana i vojska još uvijek oporavljaju od rata koji je Izrael pokrenuo protiv te zemlje u lipnju.

Iranski saveznici u rasulu

Ni Huti ni Kataib Hezbollah nisu sudjelovali u dvanaestodnevnom ratu koji je Izrael vodio protiv Irana, tijekom kojeg su Sjedinjene Države bombardirale iranska nuklearna postrojenja. Njihovo oklijevanje da se uključe ukazuje na nered koji i dalje pogađa samoproglašenu iransku „Osovinu otpora“, nakon što se suočila s izraelskim napadima tijekom rata protiv Hamasa u Pojasu Gaze.

Detalji izvješća aktivista

Nove podatke u utorak je objavila američka Novinska agencija aktivista za ljudska prava (HRANA), koja se i u prijašnjim nemirima u Iranu pokazala pouzdanom. Skupina svaku smrt provjerava putem mreže aktivista na terenu.

Agencija je identificirala poginule, među kojima je najmanje 5777 prosvjednika, 214 pripadnika snaga povezanih s vladom, 86 djece te 49 civila koji nisu sudjelovali u prosvjedima. U gušenju prosvjeda uhićeno je više od 41.800 ljudi, dodaje se u izvješću.

Iranska vlada objavila znatno manje brojke

Associated Press nije mogao neovisno procijeniti broj žrtava jer su vlasti u Islamskoj Republici prekinule pristup internetu i ometale telefonske pozive.

Iranska vlada objavila je znatno manji broj poginulih, ukupno 3117, navodeći da su 2427 bili civili i pripadnici snaga sigurnosti, dok je ostale označila kao „teroriste“. Iranska teokracija i ranije je umanjivala ili nije prijavljivala stvaran broj žrtava tijekom nemira.

Prosvjedi izbili zbog pada vrijednosti valute

Broj poginulih premašuje podatke iz bilo kojeg drugog vala prosvjeda ili nemira u Iranu u posljednjih nekoliko desetljeća te podsjeća na kaos koji je pratio Islamsku revoluciju 1979. godine.

Prosvjedi u Iranu započeli su 28. prosinca, potaknuti padom vrijednosti iranske valute, rijala, te su se brzo proširili cijelom zemljom. Vlasti su odgovorile nasilnim gušenjem, čiji razmjeri tek postaju jasni nakon što je zemlja bila suočena s prekidom interneta duljim od dva tjedna, najopsežnijim u svojoj povijesti.