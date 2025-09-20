U Imotski stiže novi hotelski lanac

Kako doznaje Radio NU, u Imotskom je u pripremi višemilijunski projekt izgradnje hotela s četiri zvjezdice, koji će uvelike obogatiti turističku ponudu grada i cijele Imotske krajine.

Prema neslužbenim informacijama, planirani hotel imat će 35 do 40 soba, vrhunski restoran, manji wellness centar te nekoliko multifunkcionalnih prostora za poslovne skupove i različita događanja. Poseban naglasak bit će stavljen na lokalni identitet – od gastronomije i vina do prirodnih atrakcija poput Modrog i Crvenog jezera, čime će gosti moći doživjeti autentičnu imotsku priču.

Projekt je trenutačno u pripremnoj fazi, no već sada se procjenjuje da bi hotel prve goste mogao primiti tijekom 2027. godine.