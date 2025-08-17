U Hrvatsku stigli novi lijekovi za mršavljenje, interes je ogroman

Zbog želje da se na brz način riješe »nekoliko kilograma viška«, mnogi su prošlih godina posezali za Ozempicom, lijekom za dijabetes koji je pokazao čudotvoran učinak u gubljenju težine, a danas posežu za novijim lijekovima za mršavljenje. Interes je za njima toliko velik da farmaceuti upozoravaju na moguće nestašice.

Potražnja za lijekovima za debljinu, naime, raste brže nego što zdravstveni sustavi mogu pratiti, pa mnogi umjesto regularnim putem lijekove nabavljaju drugim kanalima, internetom ili preko veze. Prema nedavnom istraživanju, svaki peti Britanac lani je pokušao nabaviti lijekove za mršavljenje, čak i ako mu oni nisu doista potrebni. Stručnjaci pak upozoravaju da injekcije za mršavljenje, koje su jedno od najvećih medicinskih otkrića 21. stoljeća, treba koristiti odgovorno i osigurati onima kojima su najpotrebnije, piše Glas Istre.

Dva nova lijeka

Na hrvatskom su tržištu dva novoregistrirana lijeka, semaglutid i tirzepatid (Wegovy i Mounjaro) koji se daju jednom tjedno potkožno s tankom iglicom, jednostavni su za doziranje i pacijent ih aplicira sam. Hrvatsko društvo za debljinu ovih dana će izdati nove smjernice u kojima se ta dva lijeka predlažu kao potpuno nova najsuvremenija terapija, s najboljim učincima koji u godinu dana dosežu i preko 20 posto gubitka tjelesne mase.

– To je zaista revolucija u liječenju debljine, nije čudo da ljudi žele riješiti taj problem, komentira prof.dr. Davor Štimac, predsjednik Hrvatskog društva za debljinu Hrvatskog liječničkog zbora (HDD) te potvrđuje da je interes u Hrvatskoj za ove lijekove ogroman. »Liječnici uvijek u početku predlažu terapiju u vidu redukcijskih dijeta, tjelesne aktivnosti, međutim učinci su ipak relativno slabi i najčešće kratkotrajni«, objašnjava. Zato lijek propisuju svima koji za to imaju indikaciju, a to su osobe s indeksom tjelesne mase iznad 30, odnosno s indeksom tjelesne mase 27 i određenim komorbiditetima vezanim uz debljinu.

Ove su indikacije zapravo široke, s obzirom na to da je u Hrvatskoj dvije trećine populacije prekomjerno teško. Problem je što pacijenti lijekove plaćaju sami.

– Radi se o lijekovima koji imaju jako dobar učinak, pacijenti ih poprilično dobro podnose, a njihovo je djelovanje takvo da suprimira apetit. Pacijenti nemaju osjećaj gladi, i jednostavno kroz taj proces gubitka tjelesne težine prolaze puno lakše nego što su prolazili prije. Mehanizam djelovanja je takav da izazivaju malo nuspojava, jako su djelotvorni pa bi primjenom ovog načina liječenja mogli pomoći u rješavanju jednog od najvećih javnozdravstvenih problema naše populacije koja je među najdebljima u Europi, smatra Štimac.

Dobri rezultati

Očekivano je da će u tri mjeseca terapije novom generacijom lijekova za debljinu pacijent izgubiti najmanje pet posto tjelesne težine što je preduvjet za nastavak terapije, a u godinu dana gubitak tjelesne težine je i više od 20 posto. U praksi se pokazalo da pacijenti vrlo dobro odgovaraju na terapiju, a njih više od 90 posto postiže dobre rezultate, ne samo u smanjenju težine, već i drugih tegoba vezanih uz debljinu, poput visokog tlaka ili smanjenja stupnja masnoće jetre.

– Osobno imam puno pacijenata na takvoj terapiji, učinci su jako dobri, praktički svi pacijenti odgovaraju na terapiju. U Specijalnoj bolnici »Medico«, koja je nedavno postala i dio mreže europskih centara za liječenje debljine, imamo i posebne programe za te bolesnike, jer oni zahtijevaju pažnju i ozbiljno multidisciplinarno praćenje, ističe Štimac.

Premda je mnogo onih koji su spremni posegnuti za novom terapijom da bi skinuli višak kilograma iako nisu u ciljanoj skupini za ove lijekove, naš sugovornik veli da se nije susreo s takvim pacijentima.

– Pacijenti me pitaju je li to za njih, ali nisam imao problem da netko inzistira na upravo ovoj terapiji iako za nju nema indikaciju. Pretpostavljam da oni koji dođu do nas ipak prije prođu neki filter, ističe. Navodi i kako danas više nije nužno da liječenje debljine provode isključivo specijalisti – kardiolozi, endokrinolozi, gastroenterolozi, nego je mjesto tome i u obiteljskoj medicini jer je riječ o doista velikom broju pacijenata koji traže pomoć.

Dostupni uz recept

Ovi su lijekovi dostupni u našim ljekarnama samo uz liječnički recept, no to ne bi trebao biti problem, jer recept na temelju pregleda može izdati svaki educirani obiteljski liječnik. Predsjednika HDD-a u ovom času najviše brine visoka cijena koju pacijenti moraju plaćati da bi uzimali ovu terapiju. Ona ovisi o dozi, koja je u početku niža, a povećava se prema potrebama pojedinog pacijenta, ovisno o tome s kojom dozom se postiže optimalni rezultat. S porastom doze, raste i cijena. Početna doza stoji oko 130 do 140 eura mjesečno, a maksimalna i do 350 eura mjesečno. Na sreću, većini pacijenata ta maksimalna doza nije potrebna.

– Radit ćemo na tome da se barem u pojedinim kategorijama pacijenata uspijemo izboriti da nemaju taj trošak, najavljuje Štimac.

Broj doza po stanovniku se utrostručio

U Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) kažu kako dosad nije zabilježena nestašica novih lijekova za debljinu, izuzev nestašice Ozempica prošle godine. Dok zbirnih podataka o potrošnji drugih lijekova u HALMED-u još nema, potrošnja Ozempica u razdoblju od 2021. do 2023. godine povećala se s pet na 13 milijuna eura, a broj doza po stanovniku utrostručio se u godinu dana.