U Hrvatskoj nestašica jednog cjepiva nakon tragične smrti bebe. U klinici košta 280 eura

Nestašica cjepiva Bexsero protiv meningokoka B u Hrvatskoj posljedica je naglog porasta potražnje roditelja nakon tragične smrti bebe od meningokokne sepse u Zagrebu. Police u ljekarnama su prazne, a dostupnost cjepiva postala je ograničena i u privatnim klinikama, gdje je cijena značajno viša nego u ljekarnama.

Sličan problem zabilježen je i u drugim europskim zemljama. Nestašice uglavnom nisu potpune, ali ljekarne i privatne ustanove suočavaju se s praznim zalihama i listama čekanja zbog povećane potražnje, što dodatno otežava pristup cjepivu, piše Indeks.

"Cijena cjepiva u klinici je 280 eura. Sramota"

Cjepivo Bexsero štiti od invazivnih bolesti uzrokovanih bakterijom meningokok B, poput meningitisa i sepse. U Hrvatskoj je riječ o preporučenom, ali ne i obveznom cjepivu, pa ga roditelji najčešće kupuju u ljekarnama.

Cijena jedne doze iznosi oko 100 eura, a za potpunu zaštitu obično su potrebne dvije doze. Zbog trenutačne nestašice mnogi roditelji navode da cjepivo pokušavaju pronaći već mjesecima.

"Zaista je tragikomično koliko medicinski i farmaceutski lobij više gleda na profit nego na dobrobit djece, a najgore je da im je to dopušteno. Capak je prije dva tjedna rekao u dnevniku da se može cijepiti tko god želi preko HZJZ-a, no to naprosto nije istina. Epidemiolozi u HZJZ-u su mi rekli da oni uopće nemaju to cjepivo, dan nakon te izjave.

Nadalje, naručila sam cjepivo u ljekarni za svoje dijete 20. 2., ljekarni je Phoenix kao dobavljač obećao dostaviti nekoliko doza za dva tjedna, nakon čega su opet odgodili dostavu i potom je otkazali. Očito je da su istovremeno prodali cjepivo dječjim privatnim poliklinikama.

Cijena cjepiva u ljekarni bila je 96 eura. Cijena cjepiva u privatnoj poliklinici sada je 280 eura. Naplaćuju i obvezni pregled zdravog djeteta, ali očito su nabili cijenu jer pregled ne može biti 180 eura za pogledati je li grlo crveno i ima li dijete temperaturu.

