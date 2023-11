U HNK Split predstavljena nova premijera, Crvena voda Jurice Pavičića u režiji Ivice Buljana

„Crvena voda" priča je o sedamnaestogodišnjoj djevojci Silvi koja je iščezla jedne rujanske subote godine 1989. godine. Policijska potraga ne daje nikakve rezultate, a politička zbivanja zasjenjuju nestanak djevojke koji pada u zaborav. Otac, majka i brat blizanac, jedini su koji i dalje traže nestalu Silvu. "Crvena voda" proteže se kroz 27 godina, prateći sudbine ljudi upletenih u Silvin nestanak, od ukućana, osumnjičenih, pa do inspektora komunističke milicije. Kroz njihove sudbine roman zahvaća tri desetljeća života u Hrvatskoj.

Konferenciju za medije otvorio je intendant HNK Split Vicko Bilandžić: „Ponosan sam što smo uspjeli postaviti 'Crvenu vodu' Jurice Pavičića. Idealan je to izbor, komad koji secira tri desetljeća našeg društva. Ovo je bila moja želja još prije pet godina, dok sam pisao prvi program Kazališta. U međuvremenu je 'Crvena voda' okrunjena francuskom nagradom za najbolji europski kriminalistički roman. Ivica Buljan je ponovno kući nakon više od jednog desetljeća. Ivica je izabrao odličan cast. Siguran sam da je pred nama velika i uspješna predstava“.

Jurica Pavičić: „Znam da su živi autori ponekad nepoželjni u kazalištu, nekad je sreća, a nekad nesreća imati jer puno gnjave. Nisam želio adaptirati roman u dramsku predstavu jer ne znam kako bih to napravio. Pisao sam drame i imam scenarističko iskustvo. Roman se proteže kroz veliki vremenski period, zbiva se od Kanade do Kineskog mora, od Švedske do Barcelone i ne znam kako bih to napravio. Prije desetak dana sam bio na probi i prvi put vidio svoje likove utjelovljene. To je kazališna magija koja svaki put opčara i jako se veselim premijeri“. Redatelj Ivica Buljan: „Ovo je teatar u koji sam prvi put ušao, u kojem sam kazališno formiran. Ovo je, u pravom smislu, moja kuća i veliko uzbuđenje i radost osjećam radeći ovdje. Ivor Martinić uspio je jedan ovako razgranat roman sažeti na 40 stranica, što je vrijedno divljenja. Pritom ni u jednom aspektu idejni ni narativni tijek romana nije oštećen. Ovakav materijal traži i vrhunske glumca a ja imam sreću što su sve tri generacije glumaca, od onih s kojima sam prije puno godina radio na mojoj predstavi 'Povratak u pustinju' do onih mlađih iz 'Adio kauboju' pa do najmlađih koje sam sad upoznao, ansambl koji se može uhvatiti u 'borbu' s ovakvim tekstom gdje sve mora na površini izgledati jednostavno, a u pozadini kao podzemna rijeka teče sva njegova složena problematika. Ovi su glumci za sve to sposobni. HNK Split je nekad po tome bio u samom vrhu bivše države i sad je na dobrom putu da se vrati na mjesto koje je nekad imao“.

Nives Ivanković, koja igra ulogu Vesne, majke nestale djevojke: „Drago mi je što je došao Ivica, redatelj iz prve redateljske garniture, važno je to za mlade kolege. Genijalni Ivor Martinić napravio je čudesnu dramatizaciju ovako složenog romana.Najdraže razdoblje mog kazališnog života bilo je ono s intendanticom Mani Gotovac i ravnateljem Drame Ivicom Buljanom i zbog toga osjećam pozitivnu tremu i uzbuđenje u radu na ovom projektu.“ Katarina Romac koja tumači ulogu Doris: „Forte rada na ovoj predstavi je naše zajedništvo i uvjerena sam kako će se to osjetiti. Goran Marković: „Gorki Šajin, kojeg igram, zanimljiv je lik i jako mi je zabavno o njemu razmišljati. Izuzetno uspješan, podoban u osamdesetima, doživljava neuspjeh '91e, mora promijeniti profesiju. Njegov je neuspjeh vezan uz Silvin nestanak. Doživljava transformaciju, postaje uspješan u kapitalizmu prodavajući djedovinu upravo zbog toga što ima nos za ljudsku nesreću. Intrigantan mi je i zanimljiv taj luk kroz koji on prolazi.“

Ana Marija Veselčić: „Moja Silva je jedna punokrvna, drćna tinejdžerka koja zna što hoće i kako dobiti to. Ovaj naš ansambl je jedna odlična ekipa i čega god se poduhvati i napravi dobar rezultat.“

Aleksandar Antić i Luka Barbić iz TBFa autori su scenske glazbe. Aleksandar Antić: „Imamo iskustva već u kazalištu. Ovo je neka kombinacija filmske i kazališne muzike. Nismo htjeli da bude nametljivo. Osnovna nit je nekakva morbidnost koju prepoznajem kod Jurice. Nije ovo ona ljetna Dalmacija“.

Medijsku konferenciju zaključio je umjetnički suradnik Robert Waltl koji je pozdravio novo vodstvo HNK Split i zamolio intendanta Bilandžića da s ovako jakom glumačkom ekipom cilja visoko: „Daj im teške komade, s ovom ekipom možeš na svjetski kup. Dovodi im dobre redatelje i nemate se čega bojati. Sjano je bilo raditi s ovom ekipom.“

Scenograf predstave je međunarodno renomirani umjetnik iz Beograda Aleksandar Denić, a kostimografkinja višestruko nagrađivana Ana Savić Gecan.