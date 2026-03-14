U Grčkoj ubijen 20-godišnji navijač. Ubojica se sam predao policiji

Utakmica grčke košarkaške lige između PAOK-a i Arisa odgođena je nakon ubojstva 20-godišnjeg navijača PAOK-a u Solunu, pišu grčki mediji.

PAOK je objavio da se susret 21. kola Grčke košarkaške lige, koji se trebao igrati u subotu 14. ožujka, neće održati prema planu. Novi termin utakmice bit će objavljen naknadno.

Klub je također potvrdio da će sve već kupljene ulaznice vrijediti za odgođeni susret.

Navijač Arisa osumnjičen za ubojstvo

Prema navodima grčkih medija, 23-godišnji navijač Arisa suočen je s optužbom za namjerno ubojstvo.

Tužiteljstvo je protiv njega podignulo optužnicu za više kaznenih djela, uključujući namjerno ubojstvo, nezakonito posjedovanje oružja i uporabu oružja.

Osumnjičeni se predao policiji

Osumnjičeni se zajedno s odvjetnikom predao u sjedištu policije u Solunu.

U svojoj izjavi naveo je da mu je prišla skupina ljudi te tvrdi da je 20-godišnjaka ubo nožem dok se pokušavao obraniti.

Očekuje se da će uskoro biti izveden pred istražne vlasti, a moguće je da će zatražiti dodatno vrijeme za pripremu obrane, piše Index.