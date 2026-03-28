U finalu WTA Dubrovnik Opena Lázaro García i Kalinina, finale parova osvojile Detiuc i Šalkova

Velika je bila želja, ali i pritisak. Domaće tenisačice Lucija Ćirić Bagarić i Ana Konjuh nisu uspjele izboriti pobjedu u polufinalu parova. Izgubile su od Čehinja Anastasie Detiuc i Dominike Šalkove rezultatom 1:6, 3:6. Čehinje su na kraju dana u finalu pobijedile svoje sunarodnjakinje Jesiku Malečkovu i Miriam Škoch 7:5, 6:4 i tako postale pobjednice parova prvog WTA Dubrovnik Opena.

Pobjednicama je trofej uručio Marko Balija, predsjednik Uprave grupacije Dubrovnik Sea Sun Hotels u sklopu koje posluje i službeni partner turnira Hotel Sumratin, dok je finalisticama trofej uručio naš proslavljeni tenisač Ivan Dodig, sedmerostruki osvajač Grand Slam turnira.

"Bilo je sjajno igrati pred ovakvom publikom. Čestitke djevojkama – igraju nevjerojatno. Uvijek je teško igrati protiv dobrih prijateljica. Sretno u nastavku sezone. Hvala i Dominiki, na početku sam se bojala poraza, ali završilo je odlično", izjavila je Detiuc. "Oduvijek sam željela doći u Dubrovnik, gledala sam Igru prijestolja i drago mi je da sam to napokon ostvarila. Nadam se ponovnom dolasku iduće godine", dodala je Šalkova.

"Zahvaljujem igračicama na sjajnom tjednu, kao i svim sponzorima koji su nas podržali, ali i organizacijskom timu koji je u kratkom vremenu napravio odličan posao. Hvala i publici koja je bila iznimna unatoč teškim vremenskim uvjetima. Dubrovačka publika pokazala se kao predvodnik u podršci ženskom sportu", istaknuo je Feliks Lukas, direktor WTA Dubrovnik Opena.

Danas su atraktivno polufinale odigrale treća nositeljica turnira Egipćanka Mayar Sherif i Španjolka Andrea Lázaro García. U napetom meču koji je trajao nešto manje od dva i pol sata slavila je Španjolka 6:3, 7:6. koja je imala podršku s tribina španjolskih navijača. U finalu će sutra od 15 sati igrati protiv sedme nositeljice Ukrajinke Anheline Kalinine koja je izbacila Slovenku Tamaru Zidanšek. Slavila je sa 6:0; 4:6, 6:3.

Organizatori za finale najavljuju bogat program koji počinje u 13 sati egzibicijskim mečom tenisača u kolicima - Ante Kolunđije i Svena Maretića, a nastavlja se Kids Dayom u 13:45. Od 14 sati publiku na Centralnom terenu u Lapadu očekuje warm-up uoči finalnog meča. Osim natjecanja sudionika nagradnog natječaja "Od Grada do Monte Carla", na programu je i egzibicijski meč vaterpolista Juga i tenisačica.

Lijepo je igrati pred domaćom publikom

Iako nisu ušle u finale na domaćem terenu, nakon meča Konjuh i Ćirić Bagarić zahvalile su domaćim navijačima i svima koji su sudjelovali u organizaciji WTA Dubrovnik Opena.

"Bila je velika čast igrati pred domaćom publikom. Nažalost, rezultatski nije završilo kako smo željele, ni u singlu ni u paru. Unatoč tome, vjerujem da ćemo imati još prilika i da ćemo zajedno nastaviti ispisivati lijepe sportske priče za Dubrovnik. Igranje parova bilo je novo i zanimljivo iskustvo, budući da do sada nismo igrale zajedno, a ja sam inače više fokusirana na singl. Nismo imale puno prilika odigrati više mečeva. Možda je ovo bila i svojevrsna generalna proba za neke nadolazeće turnire. Sve u svemu, nosimo lijepe uspomene i dodatnu motivaciju za dalje", rekla je Ana Konjuh nakon turnira.

Lucija Ćirić Bagarić dodala je kako joj je ovo bilo divno iskustvo.

"Lijepo je imati ovoliko publike i podrške. Stvarno je bilo super", dodala je mlada dubrovačka tenisačica, dok je netko iz publike danas prokomentirao – bit će bolje dogodine.

Rezultati, subota, 28. ožujka F - A. Detiuc (CZE) / D. Salkova (CZE) d. [1] J. Maleckova (CZE) / M. Skoch (CZE) 7:5 6:4 SF - [1] J. Maleckova (CZE) / M. Skoch (CZE) d. K. Quevedo (ESP) / S. Sorribes Tormo (ESP) 6:3 6:2 SF - A. Detiuc (CZE) / D. Salkova (CZE) d. [WC] L. Ciric Bagaric (CRO) / A. Konjuh (CRO) 6:3 6:1 SF - A. Lazaro Garcia (ESP) d. [3] M. Sherif (EGY) 6:3 7:6(4) SF - [7] A. Kalinina (UKR) d. T. Zidansek (SLO) 6:0 4:6 6:3 Raspored, nedjelja, 29. ožujka CENTRALNI TEREN, početak u 15:00 A. Lazaro Garcia (ESP) vs [7] A. Kalinina (UKR)