U finale Eurosonga se nije plasirala nijedna zemlja iz regije. Svi pričaju o provokativnom nastupu zgodne Finkinje

– Druga polufinalna večer 69. izdanja Pjesme Eurovizije, održana večeras u rasprodanoj dvorani St. Jakobshalle, isporučila je još jedan vatromet svjetla, konfeta i žanrovski raznolike glazbe. Švicarski voditeljski dvojac Hazel Brugger i Sandra Studer publiku je proveo kroz 16 natjecateljskih nastupa, a show su začinile i revijalne točke: britanski “Big Five” predstavnik Remember Monday prvi je put izveo svoju rock‑operu “What The Hell Just Happened?”, dok su kao interval‑akt nostalgično zasjale “zamrznute zvijezde” otkazane 2020. – Gjon’s Tears, The Roop, Efendi i Destiny, uz plesni hommage četirima službenim jezicima domaćina Švicarske.

Deset novih finalista

Nakon zbrajanja glasova publike i žirija, voditelji su u napetom “split‑screen” otkrivanju objavili deset sretnih država koje ćemo ponovno gledati u velikom finalu u subotu 17. svibnja:

Armenija – PARG „Survivor"

Austrija – JJ „Wasted Love"

Danska – Sissal „Hallucination"

Finska – Erika Vikman „Ich Komme"

Grčka – Klavdia „Asteromáta"

Izrael – Yuval Raphael „New Day Will Rise"

Latvija – Tautumeitas „Bur man laimi"

Litva – Katarsis „Tavo akys"

Luksemburg – Laura Thorn „La poupée monte le son"

Malta – Miriana Conte „Serving"

Time su iz utrke ispali Australija, Crna Gora, Irska, Gruzija, Češka i Srbija. Tako se ponovila 2013. godina kada niti jedna država iz regije nije prošla u finale Eurosonga.

Atmosfera večeri

Publika je reagirala gromoglasno na energični otvarajući nastup Australije, a najveći pljesak večeri dobila je Finska – koja je ponovno ponudila tipičan nordijski šou s pirotehnikom i iznenadnim “crowd‑surfanjem” frontmena. Lagani favoriti iz Austrije potvrdili su status miljenika kladionica, dok je emotivna balada Luksemburga osigurala toj zemlji prvo finale nakon povratka na Eurosong.



Drugo je polufinale, prema očekivanjima, donijelo visok produkcijski standard i impresivnu scensku raznolikost – od grčkog etno‑popa s vizualima zvjezdane noći do finske retro‑technodance eksplozije. Publika je glasno podržala povratnički Luksemburg, a napetost se osjetila i kod Izraelke Yuval Raphael, koja je unatoč prosvjednim notama u dvorani osvojila publiku snažnom vokalnom izvedbom. U revijalnom dijelu večeri, kao članovi „Big Five“, svoje su pjesme izveli Remember Monday (UK), Louane (Francuska) i Abor & Tynna (Njemačka), podsjetivši gledatelje da njihova borba za bodove tek počinje u finalu .

Prema kladionicama, favorit druge večeri bila je Austrija.

Subotnje veliko finale imat će standardnih 26 nastupa:

Domaćin (1): Švicarska

Švicarska Big Five (5): Francuska, Njemačka, Italija, Španjolska, Ujedinjeno Kraljevstvo

Francuska, Njemačka, Italija, Španjolska, Ujedinjeno Kraljevstvo Polufinale 1 (10): Albanija, Estonija, Island, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugal, San Marino, Švedska, Ukrajina

Albanija, Estonija, Island, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugal, San Marino, Švedska, Ukrajina Polufinale 2 (10): Armenija, Austrija, Danska, Finska, Grčka, Izrael, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta

Redoslijed nastupa bit će objavljen na službenim kanalima tijekom petka, nakon tehničkih proba svih finalista.