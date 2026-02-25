U Dugopolju seminar glagoljaškog korizmenog pjevanja: Završnica na koncertu "Evo, pod križ smo došli!"

Kulturno-umjetničko društvo "Pleter" Dugopolje nastavlja njegovati tradiciju pučkog korizmenog, odnosno glagoljaškog pjevanja, organizirajući radionice pjevanja i seminare za zainteresirane sudionike. Program je namijenjen članovima udruga, voditeljima folklornih skupina, folklornim amaterima, pjevačima manjih vokalnih sastava i klapa, kao i članovima pučkih pjevača i crkvenih zborova.

Seminar od 28. veljače do 1. ožujka 2026.

Baštinici hrvatskog pučkog crkvenog pjevanja imat će priliku sudjelovati u dvodnevnom seminaru koji se održava od 28. veljače do 1. ožujka 2026. godine. Tijekom seminara polaznici će se okušati u različitim vokalnim sastavima te usvajati tehnike pjevanja karakteristične ponajprije za južno hrvatsko područje, ali i za druge hrvatske regije.

Radionice će se odvijati pod mentorstvom dr. sc. Joška Ćalete, uz asistenciju mag. mus. Ivana Buljana. Rezultati zajedničkog rada bit će predstavljeni na korizmenom koncertu "Evo, pod križ smo došli!", koji će se održati u nedjelju, 1. ožujka 2026. u 18 sati, u župnoj crkvi sv. Mihovila arkanđela u Dugopolju.

Posebni gosti: Pivači iz Srinjina i posljednji živući pivač bratovštine sa Šolte

Uz polaznike seminara, na koncertu će nastupiti i Pučki crkveni pivači iz Srinjina, kao i Miho Blagajić, posljednji živući pučki pivač Bratovštine sv. Martina iz Donjeg Sela na otoku Šolti. Njegov dolazak i sudjelovanje organizatori ističu kao dodatnu duhovnu i emotivnu vrijednost događaja.

Ovaj glazbeno-edukacijski program nastao je suradnjom KUD-a "Pleter" Dugopolje i Saveza KUD-ova Splitsko-dalmatinske županije, uz podršku Splitsko-dalmatinske županije, Općine Dugopolje te Turističke zajednice Općine Dugopolje.