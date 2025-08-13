U Dubrovniku uhićena 28-godišnjakinja zbog sumnje na teško ubojstvo novorođenčeta

Policijski službenici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske u koordinaciji s Županijskim državnim odvjetništvom u Dubrovniku dovršili su kriminalističko istraživanje nad 28-godišnjakinjom koja se sumnjiči za počinjenje kaznenog djela „Teško ubojstvo“ opisano u čl. 111. st. 1. t. 2. i 3. Kaznenog zakona.

Naime, nakon prethodno zaprimljene dojave, policija je u večernjim satima u subotu, 9. kolovoza, u obiteljskoj kući prebivališta osumnjičene pronašla beživotno tijelo novorođenčeta, dok je majka, osumnjičena 28-godišnjakinja, zbog svog zdravstvenog stanja prevezena u zdravstvenu ustanovu.

Na mjestu događaja obavljen je očevid, a tijelo novorođenčeta prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice u Dubrovniku gdje je provedenom obdukcijom utvrđeno kako je smrt djeteta nastupila nasilno.

Osumnjičena 28-godišnjakinja je danas tijekom jutarnjih sati, uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu, predana u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.