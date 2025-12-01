U Dubrovniku održano Prvenstvo Hrvatske radio upravljanih jedrilica DF65. Mladi talenti briljirali, seniori pokazali iskustvo

U organizaciji Jedriličarskog kluba Hydro, uz potporu Hrvatske zajednice tehničke kulture, Hrvatskog jedriličarskog saveza i pod pokroviteljstvom Marine Frapa Dubrovnik, proteklog je vikenda održano Prvenstvo Hrvatske radio upravljanih jedrilica klase Dragon Force 65 (DF65). Dvodnevno natjecanje okupilo je 28 sudionika iz više hrvatskih klubova, među kojima su JK Orsan, JK Hydro, JK Trogir, JK Cavtat, JK Zenta i JK Labud.

Natjecanje je otvoreno u subotu ujutro, nakon čega su uslijedila prva jedrenja – 5 jedrenja za sve kategorije prvog dana, dok su u nedjelju mlađi odradili još 4, a seniori 2 dodatna jedrenja. Kadeti i juniori jedrili su zajedno, ali su rezultati rangirani po dobnim skupinama.

Sukladno pravilima, svim je natjecateljima brisana najlošija vožnja, čime se dodatno naglasila važnost dosljednosti kroz cijelu regatu.

Konkurencija među mlađim natjecateljima bila je iznimno uzbudljiva, a mnogi kadeti i juniori pokazali su visoku razinu vještine i upravljanja radio jedrilicama, što potvrđuje rast ovog sporta među mlađima. U skupini kadeta (do 16 godina) prvi je bio Marino Jozović (JK Orsan), drugi Dominik Radić (JK Trogir), treći Toni Sisgoreo (JK Zenta), a četvrti Luka Jelačić (JK Zenta). U skupini juniora (do 21 godinu) prvo mjesto osvojio je Maroje Grgić (JK Hydro), a drugo mjesto Alesandro Skočić (JK Zenta).

U seniorskoj konkurenciji nastupio je veći broj jedriličara iz Dubrovnika, Cavtata, Splita i Trogira, što je natjecanju dalo snažnu i iskusnu flotnu dinamiku. Jedrilo se u sedam plovova, a konačni rezultati odražavali su razlike u taktičkom pristupu i iskustvu upravljanja jedrilicama u promjenjivim uvjetima. Prvo mjesto osvojio je Zvonko Jelačić (JK Zenta), drugo mjesto Edi Bobić (JK Orsan), a treće mjesto Fabjanko Biočić (JK Trogir).

U sklopu Prvenstva, JK Hydro organizirao je i radionicu o radio upravljanim jedrilicama Dragon Force 65 u petak 28. studenog u prostorijama JK Orsan. Radionicu je vodio Zvonko Jelačić, višestruki svjetski i europski prvak u najpopularnijoj klasi Radio upravljanih jedrilica International One Metre – IOM.

Prvenstvo Hrvatske u klasi DF65 još je jednom potvrdilo kako radio jedrenje bilježi značajan rast u Hrvatskoj, osobito među mladim dobnim skupinama. Kombinacija lako dostupne opreme, jakih klubova domaćina i kvalitetne organizacije rezultirala je odličnim natjecateljskim vikendom u Dubrovniku.