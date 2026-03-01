U Dubaiju 25 hrvatskih državljana, među njima i petero djece: “Čekamo upute kojih nema”

Skupina od 25 hrvatskih državljana, među kojima je i petero maloljetne djece, trenutačno se nalazi u Dubaiju. Jedan od njih, Zvonimir Barać, opisao je za Index s kakvim se problemima suočavaju dok čekaju razvoj situacije.

Smješteni su u hotelu u četvrti Al Barsha, a kako tvrdi Barać, od hrvatskih institucija ne uspijevaju dobiti konkretne informacije.

– Od konzulata sam dobio generički odgovor da “čekamo i slijedimo upute”, kojih nema. Od Ministarstva vanjskih poslova nisam dobio nikakav odgovor na upite – rekao je Barać.

Smatra da su nadležne službe barem mogle objaviti osnovne informacije na službenim stranicama, poput stanja na granicama, primjerice prema Omanu, ili statusa zračnih luka.

– Mogli su objaviti barem informacije o aktivnostima koje poduzimaju. Sve što saznajemo dobivamo privatnim kanalima, a tu je onda previše šumova i krivih informacija – dodaje.

Kao pozitivnu stvar ističe turističku vodičkinju, za koju kaže da se maksimalno angažirala i redovito ih informira o svim dostupnim saznanjima.

Grupa se, osim neizvjesnosti oko povratka, suočila i sa sigurnosnim prijetnjama. Tijekom noći i jutra, kaže Barać, čule su se eksplozije.

– Vjerojatno se radilo o uništavanju projektila. Jučer navečer bilo je dosta dramatično jer smo morali u garaže hotela nakon što smo na mobitele dobili hitne obavijesti da se sklonimo. Tamo smo proveli nekoliko sati – ispričao je.

U trenutku kada je razgovarao s novinarima, kaže da se eksplozije više nisu čule.

Barać također ističe kako mu se čini da neke druge države intenzivnije komuniciraju sa svojim državljanima u istoj situaciji.

– Vidimo da druge države, poput Češke, puno bolje i češće informiraju svoje građane te imaju više podataka o stanju i aktivnostima koje se poduzimaju – zaključio je.