U DOSAD NEVIĐENOM IZDANJU Thompson objavio video poznate pjevačice kako pjeva njegov hit

Domaća pjevačica Vanna glasi za jednu od najboljih hrvatskih pjevačica, posljednjih par godina ju gledamo kao mentoricu u showu 'The Voice'.

No, malotko se sjeća da se prije nekoliko godina ‘usudila’ izvesti hit pjesmu pjevača Marka Perkovića Thomspona.

Sada je pjevač na svojoj službenoj Facebook stranici objavio njezin nastup i oduševio brojne fanove.

Naime, riječ je o Vanninom nastupu iz 2009. godine, kada je u funalu popularne HRT-ove zabavne emisije 'Evergreen' izvela njegov veliki hit ‘Vjetre s Dinare’, javlja Story.

U finalu emisije, hrvatski izvođači izvodili su evergreene iz domaće glazbene produkcije, a gledatelji su tada izabrali Thompsonov hit.

'2009. – U popularnoj HTV-ovoj zabavnoj emisiji Evergreen, gdje su eminentni hrvatski izvođači pjevali evergreene iz hrvatske glazbene produkcije u samom finalu gledatelji su izabrali pjesmu Vjetre s Dinare Marka Perkovića Thompsona koju je za ovu finalnu prigodu izvela Vanna, svojevremeno veliki hit kojeg su Hrvati rado slušali i na radiopostajama kao i samim Thompsonovim koncertima', pisalo je ispod objave.

Vannina izvedba oduševila je Thompsonove fanove, a pohvale u komentarima samo su se nizale.

'Bravo Vanna prekrasno', 'Sva sam se naježila', 'Uvijek srce tuče i suza suzu stiže', samo su neki od brojnih komentara.

Ipak, bilo je i onih koji kažu da je Markova izvedba puno bolja:

"Tako je to u životu... prije ili kasnije sve dođe na svoje mjesto. Svaka čast VANI na izvedbi, ali za moje skromno mišljenje Marko Perković Tomson to otpjeva puno bolje. To je pjesma napisana iz dubine duše i teško tko na našoj estradi može to otpjevati kao Marko", komentar je s najviše lajova.

Podsjetimo, internetom se ponovo širi snimka kada je Dino Jelusić prije dvije godine komentirao svoj odnos s Vannom.

'Imam osjećaj da mene Vanna ne voli, sad mogu to napokon reći javno. Čuo sam od par ljudi da nije baš prevelik fan mene, kao osobe. Što mi je žao, jer sam ja veliki fan nje, kao pjevačice', priznao je Dino u intervjuu 2022. godine.

Pjevač je kasnije podijelio i 'neugodno iskustvo' koje je imao s Vannom prije nekoliko godina na nastupu na Dori.

'Kada smo prije tri godine Mia Negovetić ona i ja bili gosti na Dori, rekla mi je: 'Čula sam da si pjevao 'Jedinu'. Ahh... okej je bilo.' I samo je otišla. Reko, hvala ti Vanna', kazao je pjevač.